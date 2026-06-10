CMF pone en consulta cambios al recálculo de pensiones en rentas vitalicias
La norma define cómo recalcular estas rentas cuando un beneficiario pierde su derecho por una condena o cuando se adelanta un aumento pactado en la pensión.
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La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) abrió una nueva consulta pública respecto de una propuesta normativa que modifica las instrucciones para el recálculo de pensiones en rentas vitalicias.
"Por una parte, un ajuste relacionado con los casos en los que un beneficiario legal de pensión pierde dicha calidad al ser condenado por los delitos contemplados en el artículo 5 bis del D.L. N°3.500 y, por otra, una modificación que permite el adelanto del pago de la pensión aumentada, establecida en la contratación de la cláusula adicional de aumento diferido y vitalicio de pensión", explicó la CMF.
El primer cambio apunta a incorporar el procedimiento de recálculo de pensión cuando una persona deja de tener derecho a una pensión de sobrevivencia. De acuerdo con el regulador, dicho artículo establece que “no podrá ser beneficiario de pensión de sobrevivencia” quien haya sido condenado como autor, cómplice o encubridor de ciertos delitos establecidos en el Código Penal y en la Ley de Violencia Intrafamiliar, siempre que la víctima sea el causante de la pensión.
Entonces, la norma busca definir cómo se recalcula la pensión cuando un beneficiario pierde esa calidad por una condena de este tipo.
El segundo eje puesto en consulta regula el adelanto de la cláusula adicional de aumento diferido y vitalicio de pensión. Según explicó la CMF, esta podría ser contratada junto con una póliza de renta vitalicia inmediata solo para pensiones de vejez e invalidez, cuando sea incorporada al sistema de consultas y ofertas de montos de pensión (Scomp).
De acuerdo con el regulador, este adelanto podrá realizarse “por una única vez” y solo mientras no se haya iniciado el pago de la renta vitalicia mensual aumentada.
En su informe normativo, la CMF señaló además que los cambios permiten “mantener la coherencia del marco regulatorio previsional”, aunque también reconoció que su implementación implicará “costos de carácter principalmente operacional”, asociados a la adecuación de modelos y sistemas de cálculo por parte de las compañías de seguros.
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