Comisión de Hacienda del Senado despacha salario mínimo y lo deja listo para votación en Sala
La propuesta contempla incrementar el monto, en forma retroactiva, a $ 553.553 a partir del 1 de mayo de este año.
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Este martes la Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto de reajuste del sueldo mínimo, despachándolo a la Sala de la Cámara Alta para su votación definitiva, en medio de un debate marcado por las advertencias de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) sobre la insuficiencia del incremento propuesto y los desafíos del mercado laboral.
La propuesta, en el detalle, contempla incrementar el salario mínimo, en forma retroactiva, a $ 553.553 a partir del 1 de mayo de este año, lo que corresponde a un alza de 2,7%.
La propuesta legal establece que a contar del 1 de enero de 2027 se reajustará el monto para los trabajadores mayores de 18 y de hasta 65 años conforme a la variación acumulada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), determinada e informada por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2026.
Previo a la votación, el vicepresidente de comunicaciones de la CUT, David Acuña, expuso las razones por las que la organización sindical decidió no suscribir un acuerdo con el gobierno en este tema. El dirigente sostuvo que el reajuste es insuficiente frente al aumento del costo de la vida y reiteró la aspiración de avanzar hacia un “salario vital” que permita cubrir adecuadamente las necesidades de los hogares.
También puso sobre la mesa una serie de ideas complementarias, entre ellas la reactivación del Observatorio de Ingresos y Costo de la Vida, cambios en la gratificación legal, la eliminación del IVA a medicamentos y revisar la situación de trabajadores mayores de 65 años.
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