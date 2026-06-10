Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones: la nueva sociedad encargada de “cazar” las deudas previsionales

Este mes entró en vigor la primera etapa del nuevo esquema de cobranza de cotizaciones previsionales impagas que estableció la reforma. La plataforma está presidida por el gerente legal de AFP Modelo, Rodrigo Montero, y se prepara un hito comunicacional a fines de mes.

Continúa la implementación de la reforma previsional. A la espera que la Superintendencia de Pensiones entregue las definiciones acerca de los fondos generacionales, el 1 de junio comenzó a operar el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC).

El objetivo de este nuevo esquema es mejorar la recuperación de las cotizaciones previsionales adeudadas, a través de una estructura que busca ser más eficiente, coordinado y, además, trazable. Eso sí, la cobranza de las deudas previsionales bajo este sistema considera aquellas impagas desde mayo en adelante.

Para llevar adelante el proceso, las AFP crearon una plataforma que opera como una sociedad de apoyo al giro, similar a Previred.

Así, esta plataforma, que funciona de manera independiente, pero con la supervisión del regulador, coordina a los distintos actores que guardan relación con la cobranza de las cotizaciones impagas, como lo son, además de las administradoras, el Instituto de Previsión Social (IPS), la Tesorería General de la República (TGR), el Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y Previred.

En concreto, si un empleador tiene deudas previsionales, estas se gestionarán en un proceso coordinado entre todas estas instituciones y no en acciones paralelas, independientemente de si la deuda es con una o varias AFP o con el Seguro Social Previsional.

Este mes, entró en operación la primera de tres etapas de implementación y, según conocedores del proceso, el gobierno, a través de la Subsecretaría de Previsión Social, está muy encima de este proceso.

Para socializar este nuevo sistema con la población, el Ejecutivo está preparando un plan comunicacional, en conjunto con los actores involucrados en el sistema de cobranza, con distintos focos, dependiendo de los públicos a los que se quiere llegar: empleadores y trabajadores.

De hecho, para socializar este nuevo sistema con la población, el Ejecutivo está preparando un plan comunicacional en conjunto con los actores involucrados en el sistema de cobranza, con distintos focos, dependiendo de los públicos a los que se quiere llegar: empleadores y trabajadores.

De hecho, se estaría planificando el hito comunicacional para fines de este mes, en el que se espera estén presentes todas las instituciones participantes.

Eso sí, todavía queda por resolver las respuestas unificadas de todos los organismos involucrados en relación a la atención a público.

El gerente legal de AFP Modelo a cargo

La plataforma creada por las administradoras ya cuenta con un directorio, que es responsable de fijar los lineamientos estratégicos del sistema, aprobar las políticas institucionales y velar por su correcto funcionamiento.

En la presidencia de la mesa se encuentra el actual gerente legal de AFP Modelo, Rodrigo Montero. Con pasado en Banco Itaú Chile y BBVA, Montero se encuentra en la administradora ligada al empresario Andrés Navarro desde 2021.

Al directorio lo completan el gerente de recursos humanos de PlanVital, Juan Antonio García; el exfiscal de ProVida, Eric Rees; el gerente general de Uno, Teo Colombo; el gerente de administración y finanzas de Habitat, Cristián Costabal; el vicepresidente de pensiones, servicios operacionales y tecnología de Capital, Nicolás Grassi; y el gerente de tecnología de Cuprum, Mauricio Sanhueza.

Por el lado de la administración, se designó al ingeniero civil industrial Nicolás Pizarro como gerente general.

Con estudios en la Universidad Católica, Pizarro fue gerente de proyectos en BNP Paribas-Cardif y, con anterioridad, consultor de Boston Consulting Group.

Como gerente legal y de cumplimiento se encuentra el abogado Roberto Ladrón de Guevara, mientras que la subgerencia de operaciones la ocupa Lucía Gutiérrez. La subgerencia de tecnología y seguridad de la información la encabeza Jorge Díaz y la jefatura de administración, finanzas y riesgos quedó en manos de Guillermo Olave.

Las fases

La primera etapa de implementación del SUCC consiste en el inicio de la cobranza judicial de las cotizaciones adeudadas del Seguro Social Previsional desde agosto de 2025 en adelante.

En una segunda fase, que comenzará en julio próximo, se notificará de la cobranza prejudicial unificada a los empleadores que registren cotizaciones adeudadas en las AFP y/o en el Seguro Social Previsional. Dicha gestión estará a cargo de la Tesorería General de la República (TGR).

Para esta etapa, la TGR señaló que implementó desarrollos informáticos necesarios para cumplir con el mandato legal que estableció la reforma previsional.

Ello, considera la recepción mensual de la información que le hará llegar el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones, para luego proceder a segmentar y generar estrategias de cobranza, considerando tramos de montos adeudados, tiempo de morosidad y comportamiento histórico de carteras, entre otros factores.

Del mismo modo, la Tesorería recibirá desde el SUCC la actualización diaria de las deudas que son regularizadas.

La tercera y última etapa de la implementación de este nuevo esquema, fase que entrará en vigor a partir de julio del próximo año, consiste en que el Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones da inicio a la cobranza judicial unificada de las deudas informadas por el IPS, respecto del Seguro Social Previsional, y por las AFP, sobre de las cotizaciones previsionales que a esas instituciones les corresponde gestionar.