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Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones: la nueva sociedad encargada de “cazar” las deudas previsionales

Este mes entró en vigor la primera etapa del nuevo esquema de cobranza de cotizaciones previsionales impagas que estableció la reforma. La plataforma está presidida por el gerente legal de AFP Modelo, Rodrigo Montero, y se prepara un hito comunicacional a fines de mes.

Por: Daniel Vizcarra

Publicado: Miércoles 10 de junio de 2026 a las 20:30 hrs.

AFP Pensiones cotización deuda Daniel Vizcarra
<p>El Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones entró en vigor en junio. Fotos: Aton</p>

El Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones entró en vigor en junio. Fotos: Aton

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