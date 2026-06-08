AFP activan lobby con actores clave del Congreso por implementación de la reforma previsional

La Asociación de AFP y AFP Capital sostuvieron encuentros con los diputados que encabezan las comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara de Diputados.

Desde la aprobación de la reforma previsional, en enero de 2025, el foco de las AFP ha estado puesto en su implementación y este año, según califican actores de la industria, se juega buena parte del partido.

Y más allá de que las administradoras están abordando los factores operativos del proceso, también buscan socializar las complejidades del mismo.

En ese sentido, los últimos esfuerzos de las gestoras han estado concentrados en el Congreso, específicamente, en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el registro de Ley de Lobby de la Corporación, este dio cuenta de que el 1 de junio AFP Capital se reunió con el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero.

El encuentro se desarrolló a través de la plataforma Zoom.

Según la misma información, el tema a tratar fue la implementación de la reforma.

Anteriormente, el 29 de mayo, la Asociación de AFP se juntó con el mandamás de la comisión de Trabajo y Previsión Social, el también republicano José Carlos Meza, en la calle Hipódromo Chile, comuna de Independencia.

Los últimos esfuerzos de la industria de AFP para socializar las complejidades de la reforma han estado concentrados en la Cámara de Diputados.

Previo a ello, el 25 de mayo, el gremio de las gestoras también se reunió con el diputado Romero, también en formato online.

En ambos encuentros que sostuvo la Asociación, el motivo registrado fue realizar un saludo protocolar y la presentación del nuevo director ejecutivo del gremio, León Fernández de Castro, quien asumió el cargo el 16 de marzo del presente ejercicio, en reemplazo de la actual vicepresidenta ejecutiva de BancoEstado, Paulina Yazigi.

“La reunión con el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se refirió a un saludo protocolar dado, en primer lugar, la reciente llegada de León Fernández de Castro como presidente de la Asociación de AFP; y, en segundo lugar, debido al nombramiento de un nuevo presidente de la comisión dado su reciente nueva composición para este período legislativo”, dijo la Asociación de AFP.

La implementación

Más allá de los diversos registros, en todas las reuniones se abordó la implementación de la reforma. Sin embargo, según conocedores de las conversaciones, AFP Capital fue la que profundizó más en ese sentido.

Uno de los temas que se habrían abordado fue la licitación de stock de afiliados. La medida ha generado resistencia en la industria, la que ha advertido impactos tanto para los afiliados como para el mercado, por el relevante traspaso de recursos que la operación podría significar.

Otro tema que fue conversado fue el traspaso desde el actual esquema de multifondos a un sistema de fondos generacionales, que según aseguran en el sector, es la “madre de las batallas” en la implementación de la reforma previsional por la complejidad operativa y financiera que representa. Ello, a la espera de la definición que la Superintendencia de Pensiones debe realizar sobre cuántos fondos generacionales serán, además de cuál será su composición. A eso se suma un sistema de premios y castigos sobre las AFP, el que estará definido por un portafolio de referencia.

Ese benchmark también es una interrogante para la industria, ya que existen dudas sobre quién lo define: el regulador o cada administradora. Esta última alternativa es la que prefiere el sector. De hecho, a través de la Asociación de AFP, las gestoras han encargado un informe en derecho para tener argumentos en ese sentido.

Los plazos también han sido objetivo de críticas por parte de las gestoras previsionales, ya que consideran que estos son acotados para lo que la reforma previsional establece para llevar adelante la implementación.