Micco vs. Landerretche: habrá segunda vuelta en las elecciones para el nuevo decano de Economía y Negocios de la Universidad de Chile

Los tres candidatos: Dante Contreras, Oscar Landerretche y Alejandro Micco. Estos dos últimos pasaron a la segunda vuelta.

Los economistas lograron las dos primeras mayorías, dejando en el camino a Dante Contreras. El balotaje será el 18 de junio.

El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, y el expresidente de Codelco, Oscar Landerretche, se impusieron en la primera vuelta de las elecciones para escoger al nuevo decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

El primer proceso, realizado este miércoles, contó con 108 votos de un padrón de 114 académicos facultados para sufragar -con distintas ponderaciones- llegando al 94,7% de participación.

De esta forma, Landerretche lideró las preferencias, con 30 votos (35,66% del padrón), seguido por Micco (29,125 votos, equivalente a un 34,62%). Detrás quedó el doctor en economía de la Universidad de California, Dante Contreras, que con 25 de los sufragios (29,72% del total) quedó fuera de la carrera por el decanato de la Casa de Bello.

Nulos y blancos totalizaron un voto cada uno.

Ya que ninguno de los tres candidatos logró sobrepasar el 50% de las preferencias, el próximo 18 de junio se definirá el nombre que sucederá a José De Gregorio en el decanato de la facultad.

El nuevo decano deberá asumir sus funciones el próximo 7 de julio, convirtiéndose así en el académico número 21 de la destacada facultad.