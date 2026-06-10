Trump adelanta que atacará "con mucha fuerza" a Irán esta misma jornada

Más temprano, el mandatario estadounidense aseguró que Irán iba a "pagar el precio" por demorar en cerrar un acuerdo.

El Presidente Donald Trump ha intensificado su retórica bélica contra Irán, tras una noche de ataques que han tensionado una frágil tregua de dos meses.

“Los golpeamos con fuerza ayer, y hoy los golpearemos con fuerza de nuevo”, dijo el mandatario estadounidense en declaraciones a periodistas. “Los atacaremos, y los atacaremos con mucha fuerza”.

En ese contexto, Trump recomendó a Irán “firmar el acuerdo”, el cual Estados Unidos pretende “que sea significativo y funcione”.

Más temprano, el líder republicano señaló en Turth Social que la nación persa “ha tardado demasiado en negociar un acuerdo que habría sido excelente para ellos. Ahora tendrán que pagar el precio”.

El petróleo intensificó las alzas ante las más recientes definiciones de Washington. Cerca de las 12:30 p.m. registraba un aumento de 2,85% a US$ 94 el barril de Brent, mientras el de WTI lo hace en 3,19% hasta US$ 91.

Alto al fuego en vilo

Aunque no queda claro si las declaraciones del Presidente estadounidense implican un quiebre definitivo del alto al fuego en curso, sí vuelve a quedar de manifiesto su fragilidad. Durante semanas, el mandatario se ha movido entre afirmar que el fin de la guerra es inminente y amenazar con retomar ataques a gran escala.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que ambas partes intercambiaran ataques durante la noche, pocas horas después de la caída de un helicóptero Apache estadounidense en la región. Estados Unidos acusó a Irán del incidente, algo que Teherán no ha confirmado.