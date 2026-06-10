Banco Falabella, BancoEstado y Banco de Chile lideran pagos con tarjetas en Metro y Tren Central
A cuatro meses de su estreno, el sistema de pago con tarjetas bancarias superó los cuatro millones de transacciones.
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Sacar la tarjeta Bip o buscar un punto de carga dejó de ser una necesidad para parte de los usuarios del transporte público. Esto, porque a casi cuatro meses de la habilitación del pago con tarjetas bancarias en Metro de Santiago y Tren Central, la modalidad ya acumula más de cuatro millones de transacciones y empieza a consolidarse como una alternativa habitual para miles de pasajeros.
Según cifras de Klap, adquirente a cargo de la operación financiera del sistema, entre febrero y abril se registraron más de 4,08 millones de pagos realizados directamente con tarjetas de débito, crédito y prepago en los validadores de acceso.
El crecimiento más acelerado se observó durante las primeras semanas de funcionamiento. Mientras en febrero se contabilizaron 345.106 transacciones, en marzo la cifra escaló a 1,8 millones, lo que representó un aumento de 424%. En abril, en tanto, las operaciones siguieron creciendo hasta alcanzar 1,93 millones.
Los bancos
Tras esta adopción también se observa una radiografía del mercado bancario. Son cuatro los emisores que concentran la mayor parte de las operaciones realizadas. Estos reunieron el 74,8% de todas las transacciones registradas entre febrero y abril.
El liderazgo corresponde a CMR de Banco Falabella, que concentró el 21,9% del total de operaciones. Más atrás se ubicó BancoEstado, con una participación de 20,6%, seguido por Banco de Chile, con 16,6%, y Santander, con 14,5%.
En un segundo grupo aparecen Bci, con 5,8% de las transacciones; Scotiabank, con 3,8%; Banco Internacional, con 3%; e Itaú, con 2,3%. Entre los emisores digitales, Tenpo alcanzó una participación de 1,3%.
El débito domina
Las cifras también muestran diferencias relevantes en los hábitos de pago de los usuarios. Las tarjetas de débito continúan siendo, por amplio margen, el principal medio utilizado para acceder al transporte público.
Durante abril, este instrumento concentró el 69,6% de las operaciones, manteniendo una participación cercana al 70% desde el inicio del sistema. Mientras que las tarjetas de crédito, en tanto, han ido ganando terreno de manera gradual.
Si en febrero representaban el 17,4% de las transacciones, en marzo subieron a 20,6% y en abril alcanzaron el 21,4%. Las tarjetas de prepago, por su parte, mantuvieron una participación cercana al 9% durante los últimos dos meses analizados.
En tanto, otro indicador que da cuenta de la consolidación del sistema es el aumento del ticket promedio. El monto medio por transacción pasó de $ 1.206 en febrero a $ 1.372 en abril, equivalente a un crecimiento de 13,8%.
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