Las tres estaciones de Metro donde más se paga con tarjetas de débito y crédito

Tobalaba lidera con más de 289.073 transacciones, lo que representa un 5,46% del total.

El 13 de febrero entró en vigencia la alternativa que permite pagar con tarjetas bancarias Visa y Mastercard en el Metro de Santiago y el Tren Nos–Estación Central.

La iniciativa, denominada "Pago Ágil", es resultado de una alianza público-privada entre el Ministerio de Transportes, el Directorio de Transporte Público Metropolitano, EFE, Metro y actores del sector privado. Su objetivo es llevar tecnología de pagos al transporte público, facilitando que los pasajeros viajen de forma más simple y segura.

A más de dos meses de la habilitación del pago con tarjetas, el sistema ya suma más de 5,5 millones de transacciones procesadas, de acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a DF.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Las estaciones que lideran

Según datos de Metro, que consideran el período entre el 13 de febrero y el 21 de abril, cinco estaciones concentran la mayor cantidad de pagos con este mecanismo, todas pertenecientes a la Línea 1.

En primer lugar se ubica Tobalaba, con más de 289.073 transacciones, lo que representa un 5,46% del total. Le sigue Manquehue, con 195.463 operaciones (3,62%); en tercer lugar, Los Leones, con más de 190.468 pagos (3,53%). En cuarto puesto aparece Universidad de Chile, con 188.513 transacciones (cerca del 3,5%), y en quinto lugar Estación Central, con 148.856 operaciones (2,76%).

En promedio, se reportaron cerca de 60 mil operaciones diarias, en un esquema en que el pago tradicional aún domina con un 64,05% del total de validaciones, seguido por el QR (29,15%) y Pago Ágil-EMV (tarjetas de débito, crédito y prepago), que alcanza un 6,80%, según cifras de la entidad estatal.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Visa y Mastercard

El director de sector público de Mastercard en Chile, Nicolás Costa, sostuvo que “hemos visto un crecimiento de 18% comparando la primera quincena de marzo con la de abril, lo cual demuestra adopción del medio de pago presente en Metro y Tren Nos”.

En tanto, sostuvo que de los pagos que se realizan con plásticos Mastercard, sobre el 40% de ellos se hace con tarjetas digitales, un número muy por encima de los 29% que se realizan en Latinoamérica y el Caribe.

En tanto, el gerente general de Visa Chile, Victor Wipe, aseguró que en los pagos asociados a Visa “observamos un porcentaje mucho más alto que el promedio en el pago con tarjetas a través del celular, lo que refuerza que los chilenos privilegian cada vez más pagar de manera segura y sin fricciones”.

Hasta la fecha, el pago con sistema EMV no está disponible en buses de Red Movilidad, pero se proyecta que esté operativo hacia fines de 2026.

Costa de Mastercard aseguró que “creemos que una vez que esté disponible la tarifa integrada en los tres medios de transporte, la penetración del medio de pago debería ser sobre el 20-25% de aquellos que pagan tarifa completa, tomando en cuenta nuestra experiencia en otros sistemas de transporte de Chile y la región”.

Hasta el 30 de abril, una serie de bancos locales tienen activa una promoción, que por el uso de las tarjetas de cada entidad, devuelven el 50% del valor del pasaje.