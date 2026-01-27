Ministerio de Transporte incorpora el pago con tarjetas bancarias en Metro y el Tren Nos de EFE

El nuevo método de pago se podrá realizar desde el 13 de febrero durante la primera etapa. Aún no estará disponible para el sistema de buses Red.

El Ministerio de Transporte, Metro, EFE y las empresas Visa y Mastercard, anunciaron en conjunto la incorporación de las tarjetas bancarias al sistema de pago en los servicios de Metro y Tren Nos.

“Nos llena de satisfacción el sumar nuevas opciones de pago para el transporte público del sistema Red Movilidad. Como en muchas partes del mundo, esta tecnología se incorpora haciendo una habilitación escalonada, es decir, de forma progresiva y controlada. En esta primera etapa estará disponible en los servicios que hemos detallado, para posteriormente ser habilitado -a fines de 2026- en los buses”, destacó el ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz.

La nueva forma de pago, llamada “Pago Ágil”, busca modernizar el sistema de pago en el transporte público del país, además de agilizar los tiempos y mejorar la experiencia de viaje en los usuarios.

Para que exista integración en la tarifa entre ambos servicios (Metro y Nos-Estación Central) se debe usar la misma tarjeta bancaria durante el viaje.

Según el gerente general de Metro, Felipe Bravo, “este es un desafío relevante y un paso estratégico en nuestro proceso de modernización. Incorporar el pago con tarjetas bancarias sin contacto es un avance tecnológico que mejora la experiencia de viaje, amplía las alternativas de acceso y nos alinea con los estándares de los principales sistemas de transporte del mundo”.

Según cifras aportadas por las autoridades, más del 90% de la población adulta de nuestro país cuenta con algún producto bancario y el 40% de los viajes de la Red Movilidad se realizan en Metro y/o en los servicios de EFE.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

“En Visa tenemos una vasta experiencia en sistemas de transporte en el mundo, con más de 2.400 millones de viajes Tap to Ride registrados sólo en el último año fiscal y más de 1.000 proyectos implementados globalmente. En LAC (Latinoamérica y el Caribe), superamos los 250 millones de transacciones y más de 100 proyectos en funcionamiento”, destacó el country manager en Chile de Visa, Victor Wipe.

A nivel nacional, el MTT ha impulsado esta tecnología en ciudades como Copiapó, Rancagua, Chillán, Temuco y Punta Arenas, y próximamente se sumarán Antofagasta y La Serena/Coquimbo.

Esta medida posicionará a Santiago dentro de ciudades del mundo que ya cuentan con esta opción, tales como Londres, Madrid, Chicago, Ciudad de México o Río de Janeiro, entre otras urbes.

¿Cómo funcionará?

El usuario deberá acercar su tarjeta de débito o crédito en los validadores de Metro o Tren Nos-Estación Central.

Se podrán utilizar tarjetas Visa y Mastercard -según estén habilitadas-, tarjetas de débito, crédito o prepago y tarjetas físicas o digitales mediante la billetera digital (wallet).