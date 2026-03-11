Arrau tras asumir en el MOP: “Tenemos un plan desarrollado día a día, incluso hora a hora, con un equipo que ya se encuentra trabajando"

El nuevo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, junto a su esposa, Luz María Izquierdo, afuera de la ceremonia del cambio de mando en el Congreso. Foto: Julio Castro.

El nuevo titular de Obras Públicas sostuvo que van “estar mucho en terreno" para fortalecer la institución de la cartera y simplificar y agilizar la burocracia,

Tras la ceremonia de cambio de mando en la que asumió José Antonio Kast como Presidente de Chile, el nuevo ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, detalló a DF cuáles serán las primeras medidas que impulsará al frente de la cartera.

Entre sus prioridades, adelantó que buscará fortalecer la institucionalidad del ministerio, agilizar la tramitación de proyectos y avanzar en mayores estándares de transparencia.

Arrau, uno de los ministros más cercanos a Kast, aseguró que ya tiene "un plan desarrollado día a día, incluso hora a hora, con un equipo que ya se encuentra trabajando en el Ministerio”.

Explicó que el objetivo de su mandato estará centrado en “hacer lo que comprometimos con la ciudadanía”; es decir “estar mucho en terreno, fortalecer la institución del Ministerio de Obras Públicas, simplificar y agilizar la burocracia, los trámites y avanzar con el compliance para tener mayor transparencia de lo que es nuestra cartera”, aseguró.

Con ello, espera que el “gran stock de proyectos que hoy día están por materializarse, se logre hacer realidad generando empleo y sobre todo bienestar a los chilenos (...) Es algo que quizás suena simple, pero es bastante complejo y por eso lo hemos trabajado durante ya casi cuatro meses en detalle”.

Consultado sobre el traspaso de información que se realizó en las reuniones bilaterales con la exministra de la cartera, Jessica López, aseguró que “la información está, hay respaldo, hay registro y por tanto estos traspasos más bien son protocolares entre autoridades y contribuyen a la cordialidad”. Añadió que “revisaremos cada una de ellas (informaciones), como nos ha instruido la presidencia”.

Terminó por hacer un llamado a la ciudadanía: “Yo llamo a tener confianza en que vamos a lograr nuevamente que Obras Públicas sea atractivo para ir a trabajar y darle buenas noticias a cada rincón de Chile”.