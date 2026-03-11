Reposición del Mercado de Concepción entra en fases finales con presentación de propuesta arquitectónica
El anteproyecto, que es liderado por las oficinas Lopetegui Arellano Arquitectos y Crisosto Smith Arquitectos, busca recuperar el emblemático inmueble, declarado Monumento Histórico, y apuntalar un modelo de negocios autosustentable y de expansión comercial.
Noticias destacadas
El proyecto de reposición del Mercado de Concepción entró a sus fases finales, tras culminar la tercera etapa (de cinco) con la presentación de una propuesta arquitectónica. La iniciativa, que busca rescatar el emblemático inmueble tras 12 años de abandono en el centro de la ciudad, avanza hacia la estructuración de un modelo de negocios autosustentable y de expansión comercial.
María Luz Gajardo, directora del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) del Biobío, destacó que las dos etapas que restan apuntan a establecer componentes normativos y de viabilidad económica. "Lo que viene tiene relación con los avances en el Consejo de Monumentos Nacionales, permisos municipales, y cerrar un modelo de gestión que permita al mercado autosustentarse", explicó Gajardo, subrayando el desafío de hacer de este espacio una operación financieramente autónoma.
Cada una de las cinco etapas del proyecto considera un plazo de ejecución de 90 días. En las fases cuatro y cinco se elaborará el proyecto de arquitectura definitivo, junto con los estudios y anteproyectos de estructuras y especialidades, para su posterior aprobación.
Oferta comercial y conectividad
Desde el punto de vista arquitectónico y comercial, el anteproyecto, que es liderado por las oficinas Lopetegui Arellano Arquitectos y Crisosto Smith Arquitectos, proyecta una reconfiguración que incrementará la rentabilidad espacial del recinto.
Uno de los principales hitos económicos del diseño es la incorporación de una subestructura de madera que permitirá ampliar el segundo nivel del mercado. Esta intervención técnica tiene como objetivo habilitar el uso del altillo existente para la creación de nuevos módulos comerciales, aumentando así la oferta y capacidad del recinto.
"Los mercados históricamente siempre han sido nodos entre el campo y la ciudad, o el puerto y la ciudad”, explicó el arquitecto Pablo Arellano. En esta línea, el diseño propone eliminar los accesos sin jerarquía actuales y crear circulaciones más amplias, generando una "manzana permeable" que se conectará directamente con las tradicionales galerías comerciales de Concepción. Además, se abrirá una nueva fachada hacia la calle Rengo, históricamente considerada el "patio trasero" del edificio, integrándola al flujo peatonal y comercial de la ciudad.
Trabajo con las comunidades
La viabilidad del proyecto también se ha respaldado mediante un fuerte componente de validación social, un factor clave para mitigar riesgos en intervenciones de alto impacto urbano. Según datos del Plan de Participación Ciudadana (PAC), más de 8 mil personas han participado en consultas ciudadanas, y más de 400 actores relevantes han integrado mesas de trabajo y focus groups.
El avance fue valorado por Ethielly Montes, directora de Secplan de la Municipalidad de Concepción, quien recalcó la importancia de este Monumento Nacional para la revitalización económica del centro de la ciudad.
Monumento Nacional
El proyecto de reposición busca devolver al Mercado de Concepción y a la ciudad su dinamismo económico y social.
El inmueble data de 1940 como parte de las obras de reconstrucción del terremoto de 1939 y fue diseñado bajo la influencia de la escuela de la Bauhaus por los arquitectos Tibor Weiner y Ricardo Müller. Por su alto valor arquitectónico fue declarado Monumento Histórico en julio de 2013, condición normativa que hoy rige cualquier intervención o modelo de negocios futuro.
La estructura de 3.600 metros cuadrados, ocupa la mazana que las calles Caupolicán, Maipú, Rengo y Freire, ubicadas a sólo una cuadra de la Plaza de la Independencia.
La urgencia por recuperar el mercado para la ciudad se arrastra desde abril de 2013, cuando, una falla eléctrica provocó un incendio que consumió hasta 65% de la estructura. El siniestro significó la pérdida de la fuente laboral de más de 350 locatarios.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ximena Lincolao, nueva ministra de Ciencia: “Ser parte del ecosistema de startups de EEUU moldeó mi forma de pensar sobre la innovación”
En LinkedIn, la secretaria de Estado anunció su salida de BuildWithin, la compañía que fundó. En el post, agradeció la confianza del Presidente José Antonio Kast para sumarla a su gabinete y destacó la visión del mandatario respecto del rol de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Reposición del Mercado de Concepción entra en fases finales con presentación de propuesta arquitectónica
El anteproyecto, que es liderado por las oficinas Lopetegui Arellano Arquitectos y Crisosto Smith Arquitectos, busca recuperar el emblemático inmueble, declarado Monumento Histórico, y apuntalar un modelo de negocios autosustentable y de expansión comercial.
Partners Group y guerra en Medio Oriente: “Si no termina en dos semanas estaremos bastante preocupados”
Para el socio de la firma, Urs Wietlisbach, un conflicto a largo plazo podría presentar presiones inflacionarias y, por lo tanto, en las compañías con inversiones en el mercado privado.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete