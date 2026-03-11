Llegó a La Moneda la mudanza del matrimonio presidencial

En un camión de carga mediano llegó el vehículo que transportó los muebles del Presidente, José Antonio Kast, y la Primera Dama, Pía Adriasola, quienes desde esta noche van a residir en la sede de gobierno.

Pasadas las 13:00 horas llegó hasta La Moneda por calle Teatinos el camión con la mudanza que transportó los muebles del Presidente, José Antonio Kast, y la Primera Dama, Pía Adriasola, quienes desde esta noche van a residir en la sede de gobierno.

En un camión de carga mediano llegaron los muebles para su habitación y también para una sala de estar. El recién asumido administrador de La Moneda, Julio Feres, supervisó la llegada de la mudanza y señaló que “se trata de algunos artículos básicos para el Presidente que residirá por estos cuatro años en La Moneda desde esta noche”.

Kast señaló el año pasado luego de ganar la elección presidencial que “yo no pido lujos, yo no pido que me atiendan, yo soy capaz de hacer mi cama, soy capaz de hacer muchas cosas, soy autosuficiente. Y creo que esa forma de actuar también es una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirle a los chilenos, porque vienen tiempos muy difíciles” y agregó “que nadie crea que vamos a ocupar la mitad de la casa presidencial con mis nueve hijos y mis cuatro nietos. No es así“.