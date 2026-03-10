Con alzas iniciaron el año los envíos de servicios

Las exportaciones de servicios alcanzaron un hito con prestaciones al exterior por US$ 672 millones en lo que va de este 2026, informó la Subsecretaría de Relaciones Económicas (Subrei).

Dicho monto significó un alza del 14,5%, en relación con igual período de 2025, lo que consolidó el crecimiento del sector.

En el período en análisis, se realizaron 165 distintas prestaciones al exterior, con 83 de ellas mostrando alzas anuales. Destacaron los servicios de mantenimiento y reparación de aeronaves (unos US$ 207 millones), la asesoría en gestión administrativa de empresas (US$ 52 millones), la asesoría en gestión de marketing (US$ 33 millones), soporte logístico (US$ 28 millones) y la asesoría en tecnologías de la información (US$ 23 millones).