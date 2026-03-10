Cambio de mando: Presidente Kast inicia su gestión con lema “Un nuevo mañana”

Todo listo para el cambio de mando previsto para este miércoles. Así lo reflejó el inicio de actividades oficiales encabezadas por el Presidente electo, José Antonio Kast, quien protagonizó este martes diversas reuniones bilaterales en el Palacio Cousiño, junto a su canciller, Francisco Pérez Mackenna .

Como era de esperar, las redes sociales también dieron cuenta del evento. Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se lanzó la campaña titulada: “El futuro de Chile comienza mañana”; y, a través de las mismas, el hashtag #UnNuevoMañana, junto a un video en que se recordó el triunfo en la segunda vuelta electoral del 14 de diciembre pasado, donde se impuso a Jeannette Jara, la candidata del oficialismo.

“Llevamos mucho…pero empezamos mañana”, fue el mensaje fuerza y se remarcó la frase final: “El futuro de Chile comienza mañana”, acompañado de imágenes de ministros y autoridades del futuro Ejecutivo.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

También durante la jornada los futuros ministros comenzaron a utilizar sus nuevas cuentas oficiales para difundir ese mensaje de cara a la asunción del mando de Kast, que será hoy a las 12:00 horas en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso.

“Estoy muy en paz, esperamos junto a un gran equipo de ministros, subsecretarios, y delegados regionales poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad para que cada chileno sienta más paz, orden y se dé cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer”, expresó el mismo Kast en la antesala de su asunción.

El futuro mandatario sostuvo además que “es importante que las autoridades que vienen tengan la oportunidad de conversar conmigo y que ellos planteen interés para el intercambio comercial y en temas de seguridad también”.

El Rey de España, Felipe de Borbón, junto al futuro mandatario, José Antonio Kast. Foto: Reuters

Lula no viaja a Chile

Como parte de las reuniones protocolares, el rey de España, Felipe de Borbón, fue uno de los primeros en saludar en el Palacio Cousiño al Presidente electo. Más tarde, el representante hizo lo propio con el mandatario Gabriel Boric en La Moneda.

La noticia vino por el lado del Presidente de Brasil, Lula da Silva, quien finalmente no asistirá a la ceremonia de cambio de mando en Chile, de acuerdo con información entregada en principio por diversos medios brasileños y que luego confirmó Cancillería.

El mandatario estaba confirmado, pero habría decidido a último momento no participar en los actos oficiales en que asumirá el nuevo Presidente.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Se esperaba que Kast y Lula pudieran conversar en esta oportunidad respecto del apoyo del Gobierno brasileño a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de las Naciones Unidas.

El futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, salió al paso de rumores por la ausencia de Lula debido a una molestia a raíz de la invitación cursada también a los hijos del exPresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para asistir al cambio de mando.

“La verdad es que ha habido varias ausencias, no es la única, por ejemplo, el Presidente de Hungría no pudo llegar por su vuelo. En el caso del Presidente Lula, la información que tenemos de la Cancillería es que tuvo problemas de agenda y por eso no nos pudo acompañar, habrá otra oportunidad para reunirnos con él”, afirmó ante la prensa.

El futuro secretario de Estado descartó que el tema pueda afectar la decisión que debe tomar el nuevo Gobierno de apoyar la candidatura de la exPresidenta, Michelle Bachelet, a la ONU. “Es efectivo que el Presidente electo había dicho que podrían conversar del tema, pero habrá otras oportunidades para hacerlo, ese es un tema que nos va a ocupar desde el 12 de marzo”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Durante este martes, y luego del encuentro en el Palacio Cousiño donde Kast, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, informó que el Presidente de ese país, Nayib Bukele, visitará Chile durante mayo próximo.

Con posterioridad, se sucedieron las citas con autoridades de países latinoamericanos y de otras naciones del mundo, incluida China.

Tras la intensa agenda, la tarde del martes el mandatario electo se trasladó hasta la residencia presidencial de Cerro Castillo y, desde ese lugar, junto a sus ministros partirá a las actividades en el Congreso Nacional.

La integrante del gabinete y asesora de la Primera Ministra de Japón Sanae Takaichi, Matsushina Midori. Foto: Reuters

Subcretario de los EEUU

Anunciando su viaje a Santiago, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, escribió en X que estará en el país entre el 10 y el 12 de marzo.

“Es un viaje especialmente emotivo para mí, ya que mi familia vivió allí entre 1977 y 1982, cuando mi padre era embajador de Estados Unidos en Chile”, indicó en la red social, junto a una foto junto al Presidente electo, José Antonio Kast.

“Es un honor para mí regresar más de cuarenta años después para representar a @POTUS y @SecRubio e iniciar una nueva etapa en nuestras relaciones bilaterales caracterizada por fuertes lazos comerciales y de seguridad”, agregó.

En paralelo, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, también publicó una foto junto a representantes de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham). Incluida en el registro estaba la próxima subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez.

A esto Judd agregó que “ha sido una figura clave en ese vínculo desde @AmChamChile. Será un placer seguir colaborando con ella en @subrei_chile”.

Primeras Damas: en la antesala del cambio de mando presidencial, la esposa del Presidente electo, José Antonio Kast y futura primera dama, María Pía Adriasola, visitó la Viña Santa Rita, en Buin, junto a Signe Zeikate, la primera dama de Costa Rica, y Lucrecia Peinado, primera dama de Guatemala. A la actividad desarrollada este martes también se sumaron la futura ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wülff; y la esposa del próximo ministro de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna, Teresa Ojeda; la esposa del próximo subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, Cecilia Diez; y la amiga de la Primera Dama, Patricia Correa.

Actos oficiales

Este miércoles se inician los actos en Santiago con últimos honores de ingreso a La Moneda del Presidente Gabriel Boric, quien luego se tomará la foto oficial junto a ministros y subsecretarios. Posteriormente, el mandatario saldrá de la sede de Gobierno, donde será despedido por autoridades salientes antes de tomar el vehículo que lo trasladará a la sede del Congreso en Valparaíso.

En paralelo, a las 10:30 Kast se tomará la foto oficial con su gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Luego, a las 12:00, se concretará la ceremonia de transmisión del mando presidencial y juramento del nuevo gabinete ministerial.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

A las 14:00, Kast y la primera dama, María Pía Adriasola, ofrecen almuerzo en honor a las autoridades presentes en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

El cierre de jornada es a las 21 horas con el tradicional discurso desde el balcón ubicado en el Salón Toesca del Palacio de La Moneda.

El 12 marzo los actos se concentran desde las 10:15 con la fotografía del nuevo Presidente de la República con su gabinete ministerial y subsecretarios.

A las 11 horas se trasladará a la oración ecuménica por el pueblo de Chile y el nuevo Gobierno. Y por la tarde, junto a otros invitados, asistirá a la Universidad del Desarrollo (UDD) al lanzamiento de la cátedra Sebastián Piñera.