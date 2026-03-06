Ingevec cierra histórico 2025 con retorno de capital sobre 20% y backlog equivalente a 27 meses de ventas promedio

Niveles de ROE consistentemente sobre 20% son considerados altamente atractivos para la inversión. De hecho, la acción de Ingevec triplicó su precio en 2025 y tuvo uno de los mejores desempeños de la bolsa chilena.

Ingevec cerró un ejercicio 2025 marcado por una fuerte mejora en sus resultados y una mayor visibilidad sobre la actividad futura.

El grupo de ingeniería, construcción e inmobiliario marcó un hito al lograr un histórico 20,7% en retorno de capital (ROE, sigla en inglés), que es la utilidad neta como porcentaje de los fondos de los accionistas.

Según la compañía, el cuarto trimestre vio alzas interanuales de casi 20% en ingresos y sobre 60% en las ganancias. Con esto, las ventas anuales superaron los $ 290 mil millones, el Ebitda bordeó los $ 32 mil millones y las utilidades se acercaron a $ 18.700 millones, con respectivas alzas de 20%, 39% y 53% respecto del año anterior.

"Este crecimiento en la venta y margen se da como resultado principalmente por una mayor actividad en la construcción a raíz de una mayor adjudicación de contratos en los últimos períodos, y una mayor productividad en las obras y menores costos", explicó Ingevec en su análisis razonado.

Niveles de ROE consistentemente sobre 20% son considerados altamente atractivos para la inversión. De hecho, la acción de Ingevec triplicó su precio en 2025 y tuvo uno de los mejores desempeños de la bolsa chilena. Este año ha subido 6% adicional.

Ingeniería y construcción fue el segmento ganador, pues abarcó más de 60% del Ebitda total y arrojó ganancias por cerca de $ 12.600 millones. La filial presta servicios en proyectos de edificación, tanto de índole habitacional, industrial, educacional, cultural y comercial.

"Se han privilegiado las obras habitacionales, específicamente de edificación en altura dado el grado de especialización de nuestra constructora en esta materia. Sin perjuicio de lo anterior, mantenemos un porcentaje de obras de carácter no habitacional lo que nos permite mantenernos activos en otros mercados. Además, hemos aumentado nuestra presencia en proyectos DS49 y DS19", detalló.

El backlog de construcción ya se acerca a $ 640 mil millones, equivalente a 27 meses de ventas promedio, lo que "asegura una base relevante de actividad futura", destacó la empresa. Durante el ejercicio se adjudicaron contratos por UF 9,1 millones, con una cartera diversificada en proyectos habitacionales, industriales y comerciales a lo largo del país, informó.