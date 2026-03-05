Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

China ordena a refinerías detener exportaciones de diésel y gasolina para priorizar el mercado interno por conflicto en Medio Oriente

Las restricciones impuestas apenas seis días después del inicio de la guerra reflejan la urgencia en Asia por priorizar necesidades domésticas a medida que se profundiza la crisis en Medio Oriente.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 5 de marzo de 2026 a las 09:00 hrs.

petróleo gas Energía medio oriente China conflictos internacionales internacional
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Empresario de Limache deja fortuna a Bomberos, pero herederos llevan más de tres años sin poder cobrar legado
2
Empresas

Firma de comida rápida Tarragona compra activos del que fuera su archirrival Pollo Stop, incluida la marca
3
Empresas

Exministra del Medio Ambiente sería la carta de las AFP para completar en el directorio de Falabella
4
Mercados

Regresa la maleta de viajes: Banco Santander prepara ajustes a programa de beneficios “Rewards”
5
Economía y Política

"No son buenas noticias": informe del CFA se toma la agenda en el equipo de Kast a una semana del cambio de mando
6
Economía y Política

Contra todo pronóstico, la Comisión de Trabajo de la Cámara aprueba en general polémico proyecto de negociación ramal
7
Empresas

Minvu revive proyecto de US$ 50 millones en dunas de Reñaca
8
Empresas

El repliegue del hidrógeno verde: gremios se desarman mientras Gobierno actualiza sus metas
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete