China ordena a refinerías detener exportaciones de diésel y gasolina para priorizar el mercado interno por conflicto en Medio Oriente
Las restricciones impuestas apenas seis días después del inicio de la guerra reflejan la urgencia en Asia por priorizar necesidades domésticas a medida que se profundiza la crisis en Medio Oriente.
El gobierno de China ordenó a las principales refinerías del país suspender las exportaciones de diésel y gasolina, mientras la escalada del conflicto en el golfo Pérsico interrumpe la llegada de crudo desde una de las mayores regiones productoras del mundo.
Aunque el país es apenas el tercer mayor proveedor de productos petroleros en la región —su vasto sector de refinación atiende principalmente la demanda interna—, las restricciones impuestas apenas seis días después del inicio de la guerra reflejan la urgencia en Asia por priorizar necesidades domésticas a medida que se profundiza la crisis en Medio Oriente.
Funcionarios de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el principal organismo de planificación económica, pidieron una suspensión temporal de los envíos de combustibles refinados con efecto inmediato, según personas familiarizadas con el asunto que solicitaron anonimato por tratarse de discusiones no públicas.
En una reunión celebrada anteriormente esta semana, se indicó a las refinerías que dejaran de firmar nuevos contratos y negociaran la cancelación de cargamentos ya acordados, dijeron las personas. Se hizo una excepción para el combustible búnker y de aviación almacenados en depósitos aduaneros, así como para suministros destinados a Hong Kong y Macao.
PetroChina Co., Sinopec, CNOOC Ltd., Sinochem Group y la refinería privada Zhejiang Petrochemical Co. obtienen regularmente cuotas de exportación de combustibles del gobierno. Ninguna de las cinco respondió a solicitudes de comentarios de Bloomberg. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma tampoco respondió de inmediato a las consultas.
Incluso en tiempos normales, China no permite exportaciones irrestrictas de productos refinados como gasolina, diésel y combustible de aviación. Opera bajo un sistema de cuotas mediante el cual el Ministerio de Comercio selecciona a un grupo reducido de grandes refinerías y operadores.
Los petroquímicos —como polietileno, paraxileno y otras materias primas químicas— generalmente no están sujetos al mismo límite permanente de cuotas.
El régimen de cuotas cumple múltiples objetivos. Permite a Beijing equilibrar oferta y demanda internas y otorga al gobierno una herramienta para responder dinámicamente a las condiciones del mercado.
Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, que también trastocó el comercio energético global, las autoridades chinas han reducido con frecuencia las cuotas de exportación o retrasado su asignación, lo que ha derivado en menores envíos. Algunos analistas del sector interpretan estas medidas como un esfuerzo por priorizar la estabilidad interna y la seguridad energética en un contexto de alta volatilidad geopolítica.
Con prácticamente ningún volumen de petróleo o combustibles saliendo del golfo Pérsico desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel el fin de semana, refinerías desde Japón hasta Indonesia e India han comenzado a reducir tasas de procesamiento y suspender exportaciones.
China ha buscado activamente diversificar su suministro de hidrocarburos en los últimos años, pero aún recibe cerca de la mitad de sus importaciones de petróleo del golfo, incluido casi todo el volumen procedente de Irán.
