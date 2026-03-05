Más petroleros son atacados en el golfo Pérsico a medida que el conflicto entre EEUU e Irán se extiende en Medio Oriente
Nueve buques han sido atacados desde que comenzaron los ataques. Irán lanzó una oleada de misiles contra Israel en la madrugada del jueves y también envió drones a Azerbaiyán, hiriendo a cuatro personas.
Noticias destacadas
Más petroleros fueron atacados el jueves en aguas del golfo Pérsico a medida que se intensificaba la guerra entre Estados Unidos e Irán, y drones iraníes entraron en Azerbaiyán, amenazando con extender la crisis a más productores de petróleo de la región.
Un petrolero con bandera de las Bahamas fue atacado por una embarcación iraní teledirigida cargada de explosivos mientras estaba anclado cerca del puerto iraquí de Khor al Zubair, según las primeras evaluaciones. Un segundo petrolero anclado frente a Kuwait estaba haciendo agua y derramando crudo tras una gran explosión en su lado de babor.
Nueve buques han sido atacados desde que estalló el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán el sábado. Irán lanzó una oleada de misiles contra Israel en la madrugada del jueves y también envió drones a Azerbaiyán, hiriendo a cuatro personas.
La escalada se conoce después de que se bloqueara en Washington una moción para detener los ataques estadounidenses y de que el hijo del líder supremo iraní asesinado se perfilara como favorito para sucederle, lo que sugiere que Teherán no está dispuesto a ceder ante la presión.
Alrededor de 200 buques, entre los que se encuentran petroleros y buques cisterna de gas natural licuado, así como buques de carga, permanecieron anclados en aguas abiertas frente a las costas de los principales productores del golfo, según estimaciones de Reuters basadas en datos de seguimiento de buques de la plataforma MarineTraffic.
Cientos de otros buques permanecieron fuera del estrecho de Ormuz sin poder llegar a los puertos, según mostraron los datos de transporte marítimo. La vía navegable es una arteria clave para alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y GNL.
BP evacuó al personal extranjero del yacimiento petrolífero de Rumaila, en Irak, después de que dos drones no identificados llegaran hasta el interior del yacimiento, según fuentes petroleras iraquíes. Bagdad ha reducido su producción de petróleo en casi 1,5 millones de barriles diarios, ya que el país se quedó sin almacenamiento y no pudo cargar los petroleros, informaron fuentes oficiales a Reuters.
Precios del petróleo vuelven a subir
Los precios del petróleo prolongaban su repunte el jueves, escalando alrededor de un 3%. Han trepado más de un 14% desde que comenzó la guerra el sábado, ya que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpieron la oferta de Oriente Medio.
El precio de referencia del gas en Europa se disparaba más de un 5% el jueves, hasta los 51,30 euros por megavatio-hora. En lo que va de semana, ha subido alrededor de un 50%.
El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Rusia podría detener el suministro de gas a Europa en cualquier momento, en medio del repunte de los precios de la energía provocado por la crisis de Irán.
Qatar, que proporciona el 20% del suministro mundial de GNL, detuvo la producción de gas esta semana debido al conflicto. Otros grandes productores, como Estados Unidos y Australia, tienen poca capacidad excedentaria para contrarrestar esta pérdida de suministro, según los cálculos de Reuters y los analistas del sector.
La tarea de la UE de rellenar sus reservas de gas en los próximos meses se ha vuelto más arriesgada y costosa debido al conflicto con Irán y a la interrupción del suministro de GNL. La UE sigue importando algo de gas de Rusia, pero tiene previsto poner fin al suministro por gasoducto a finales de 2027 y prohibir los nuevos contratos de GNL a corto plazo a partir de finales de abril de 2026.
Los importadores asiáticos se vieron sometidos a una mayor presión por las interrupciones en el suministro procedente de Oriente Medio. China pidió a las refinerías que no firmaran nuevos contratos para exportar combustible y que intentaran cancelar los envíos ya comprometidos, informaron el jueves varias personas con conocimiento del asunto.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete