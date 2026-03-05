Arabia Saudita se apresura a redirigir su petróleo mientras los depósitos del Golfo se llenan rápidamente

Arabia Saudita normalmente envía la gran mayoría de su petróleo desde Ras Tanura, en el Golfo Pérsico, y, si bien estas cargas no se han detenido, la guerra impide que los cargamentos salgan de la región con normalidad para llegar a los mercados globales.

Arabia Saudita está desviando millones de barriles de su crudo a un puerto en la costa del Mar Rojo, lo que ayuda al principal exportador mundial a mantener el suministro a los mercados globales mientras la guerra con Irán bloquea el cuello de botella del Estrecho de Ormuz y llena los tanques de almacenamiento de la región.

Cinco superpetroleros ya han cargado en el puerto occidental de Yanbu este mes, los buques pueden cargar unos 10 millones de barriles en total, donde las exportaciones han triplicado el promedio de febrero, según datos de seguimiento de petroleros recopilados por Bloomberg. Arabia Saudita normalmente envía la gran mayoría de su petróleo desde Ras Tanura, en el Golfo Pérsico, y, si bien estas cargas no se han detenido, la guerra impide que los cargamentos salgan de la región con normalidad para llegar a los mercados globales.

El conflicto ha cerrado Ormuz al transporte marítimo comercial, interrumpiendo el suministro de petróleo, combustible y gas, y poniendo en peligro la producción en esta región rica en recursos energéticos si la situación persiste. Su enorme capacidad de almacenamiento permite a Arabia Saudita resistir un bloqueo durante más tiempo que cualquier otro productor del Golfo, y la opción de desviar barriles al puerto occidental de Yanbu le proporciona una protección aún mayor, según JPMorgan Chase & Co.

Aramco, el principal proveedor energético del reino, anunció el miércoles que estaba enviando volúmenes de exportación desde sus principales regiones productoras en el este a través de un oleoducto a puertos en el Mar Rojo. En teoría, el oleoducto tiene capacidad para bombear la mayor parte de los aproximadamente 7 millones de barriles de crudo diarios que Arabia Saudita exporta.

Esto eleva el promedio de envíos diarios en lo que va de mes a aproximadamente 2,5 millones de barriles, en comparación con los 786.000 barriles diarios del mes pasado, según el seguimiento. Varios otros petroleros se dirigen ahora al Mar Rojo, tras haber tenido como destino el Golfo Pérsico.

Los futuros del Brent han subido casi un 15% desde el cierre del viernes y esta semana superaron los US$ 80 por barril por primera vez en más de un año. El gas europeo se disparó aún más esta semana después de que el importante exportador, Qatar, redujera temporalmente la producción.

Con Ormuz prácticamente bloqueado, los tanques de almacenamiento se están llenando en las refinerías y yacimientos petrolíferos del Golfo Pérsico, y la oferta de buques para cargar cargamentos disminuye rápidamente.

Con Irak ya interrumpiendo la producción debido a la saturación de sus tanques de almacenamiento, otros productores como Kuwait podrían enfrentarse a una situación similar en menos de dos semanas, advierten los analistas de JPMorgan.

Refinerías como Ras Tanura en Arabia Saudita detuvieron sus operaciones, la principal instalación de GNL de Qatar declaró fuerza mayor al detener la producción y las exportaciones e Irak ya está cerrando la producción en sus campos más grandes.

Riesgo de misiles antibuque en Irán

La sugerencia del Presidente Donald Trump de que Estados Unidos aseguraría y protegería los petroleros y otras embarcaciones que transitan por el Estrecho de Ormuz podría poner en juego los misiles antibuque iraníes, añadiendo una nueva dimensión a un conflicto definido en gran medida por el poder aéreo.

Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Irán posee al menos seis tipos de estos misiles. El tamaño del arsenal no se conoce públicamente, aunque la mayoría se basan en diseños chinos más antiguos y tienen un alcance máximo de aproximadamente 120 kilómetros.

Esto no les permite alcanzar buques de la Armada estadounidense, que operan lejos de las costas iraníes. Sin embargo, sí proporciona una cobertura completa del estrecho, que tiene menos de 40 kilómetros de ancho en su punto más estrecho.

El jueves, IRIB News de Irán informó que un petrolero fue impactado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, casi al mismo tiempo que otro petrolero sufría una explosión frente a las costas de Irak.

“Irán cuenta con un arsenal de misiles antibuque bastante robusto”, afirmó Sid Kaushal, investigador principal del Royal United Services Institute, con sede en el Reino Unido. “Si se reanudara el transporte marítimo, estos misiles se volverían más difíciles de manejar”.

También se sabe que Irán posee un gran arsenal de minas marinas, que hasta el momento no han causado daños en el conflicto. Kaushal afirmó que colocar las minas sería difícil porque cualquier buque iraní sería atacado rápidamente.

Los buques de la Armada estadounidense están equipados con diversas defensas diseñadas para detener o evadir misiles balísticos, torpedos y otras armas. Los misiles iraníes son lentos y probablemente cuentan con radares de búsqueda obsoletos, lo que los hace más fáciles de derrotar que los diseños más avanzados.

Aun así, una oleada de misiles podría superar las defensas de un solo buque, especialmente si este también tuviera que monitorear si los buques que escoltaba también estaban siendo atacados.

La Armada iraní ha sido prácticamente aniquilada, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Más de una docena de buques fueron destruidos mientras estaban fondeados, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, compartió el miércoles un video de un submarino estadounidense hundiendo una fragata iraní con un torpedo.

Irán opera varios submarinos, aunque hasta el momento no han aparecido en el conflicto ni como atacantes ni como objetivos. Estados Unidos tiene una amplia gama de activos antisubmarinos en la zona, incluidos destructores y aviones P-8 Poseidon.