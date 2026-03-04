Scott Bessent afirma que es probable que se imponga un arancel global de 15% esta semana

El secretario del Tesoro de Estados Unidos afirma que el impuesto aumentará desde la tasa de 10% introducida tras la derrota de la Corte Suprema el mes pasado.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo que el arancel global que la Casa Blanca impuso tras su derrota ante la Corte Suprema probablemente será elevado de 10% a 15% esta semana.

El Presidente Donald Trump anunció la tasa del arancel el mes pasado, luego de que la Corte Suprema dictaminara que la mayoría de los aranceles impuestos como parte de la guerra comercial del gobierno eran ilegales.

El gobierno había amenazado con un gravamen de 15%, pero hasta ahora solo ha aplicado una tasa de 10%, señalando que el gravamen más alto se implementaría después, sin especificar cuándo.

Consultado el miércoles sobre cuándo se impondría el arancel de 15%, Bessent dijo a CNBC: “Eso probablemente ocurra en algún momento de esta semana”.

La Casa Blanca recurrió a una nueva serie de leyes para resucitar el régimen arancelario del mandatario y sostener una serie de acuerdos alcanzados con sus principales socios comerciales.

Invocó una disposición legislativa poco utilizada, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, para imponer de inmediato nuevos gravámenes a las importaciones hacia EE.UU. por 150 días.

Acero, aluminio y automóviles

EEUU también mantiene aranceles sobre sectores, incluidos acero, aluminio y automóviles, utilizando otra base legal. Se espera que la Casa Blanca inicie más investigaciones que podrían derivar en nuevos gravámenes.

“Creo firmemente que las tasas arancelarias volverán a sus niveles anteriores dentro de cinco meses”, dijo Bessent a CNBC. El secretario del Tesoro añadió que otras medidas disponibles para que Trump imponga aranceles eran “muy completas” y “robustas”, aunque de avance “más lento”.

A diferencia de los poderes de emergencia de los que Trump se valió para imponer sus aranceles del “día de la liberación” en abril del año pasado, las otras leyes que podrían usarse para imponer gravámenes normalmente requieren que agencias del gobierno de EEUU realicen investigaciones.