Tras el fallo judicial, Trump dice que arancel global de EEUU aumentará del 10% al 15%

La medida se dio a conocer menos de 24 horas después de que Trump anunciara un arancel general del 10% el viernes, tras la decisión del tribunal de anular su programa arancelario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que aumentará un arancel temporal sobre las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países del 10% al 15%, el nivel máximo permitido por la ley, después de que la Corte Suprema anuló su anterior programa arancelario.

La medida se produjo menos de 24 horas después de que Trump anunció un arancel general del 10% el viernes, tras la decisión del tribunal. El fallo estimados que el presidente había excedido su autoridad al imponer una serie de tasas más altas en virtud de una ley de emergencia económica.

Los nuevos impuestos se basan en una ley independiente pero no probada, conocida como Sección 122, que permite aranceles de hasta el 15%, pero requiere la aprobación del Congreso para prorrogarlos después de 150 días. Ningún presidente ha invocado anteriormente la Sección 122, y su uso podría dar lugar a nuevas impugnaciones legales.

Los expertos en comercio y los asesores del Congreso se muestran escépticos sobre la posibilidad de que el Congreso, de mayoría republicana, prorrogue los aranceles , dadas las encuestas que muestran que un número cada vez mayor de estadounidenses culpa a los aranceles del aumento de los precios.

Trump busca otras formas de imponer aranceles

En una publicación en las redes sociales el sábado, Trump dijo que utilizaría el período de 150 días para trabajar en la emisión de otros aranceles "legalmente permisibles". La administración tiene la intención de basarse en otras dos leyes que permiten impuestos a la importación de productos o países específicos basados ​​en investigaciones sobre seguridad nacional o prácticas comerciales desleales.

"Yo, como presidente de los Estados Unidos de América, voy a aumentar, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado 'estafando' a Estados Unidos durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), hasta el nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15%", escribió en una publicación en Truth Social.

Los aranceles de la Sección 122 incluyen exenciones para determinados productos, entre ellos minerales críticos, metales y productos energéticos, según la Casa Blanca.

Wendy Cutler, exfuncionaria comercial de alto rango de Estados Unidos y vicepresidenta senior del grupo de expertos Asia Society, dijo que le sorprendió que Trump no hubiera optado por la tasa máxima de la Sección 122 el viernes, y agregó que su rápido cambio ponía de aliviar la incertidumbre a la que se enfrentaban los socios comerciales.

La decisión de la Corte Suprema, redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, concluyó que la ley que Trump había utilizado para la mayoría de sus aranceles , la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés), no otorgaba al presidente los poderes que él reclamaba.

A Roberts se unieron en la mayoría los jueces conservadores Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, ambos nombrados por Trump, y los tres jueces liberales del tribunal.

Trump reaccionó con furia a la sentencia, calificando a los jueces de la mayoría de "tontos" y describiendo a Gorsuch y Barrett en particular como una "vergüenza", al tiempo que prometió continuar su guerra comercial global.

Algunos líderes extranjeros aplaudieron la decisión. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el sábado que la sentencia demostraba que es buena para las democracias tener contrapesos al poder en el Estado de derecho.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que esperaba que la decisión aliviara la carga de las empresas alemanas. Afirmó que aprovecharía su próximo viaje a Estados Unidos para reiterar que "los aranceles perjudican a todos".

Greer: "Los acuerdos comerciales deben cumplirse"

Trump ha utilizado los aranceles , o la amenaza de imponerlos, para obtener acuerdos comerciales con otros países.

Tras la decisión del tribunal, el representante comercial de Trump, Jamieson Greer, dijo el viernes a Fox News que se deben respetar esos acuerdos, incluso si exigen tasas más altas que los aranceles de la Sección 122.

Las exportaciones a Estados Unidos de países como Malasia y Camboya seguirían estando sujetas a las tasas negociadas del 19%, aunque el tipo universal sea inferior, afirmó Greer.

El negociador jefe de Indonesia para los aranceles estadounidenses, Airlangga Hartarto, dijo que el acuerdo comercial entre los países que fija los aranceles estadounidenses en un 19%, firmado el viernes, sigue en vigor a pesar de la decisión del tribunal.

La sentencia podría ser una buena noticia para países como Brasil, que no ha negociado un acuerdo con Washington para reducir su arancel del 40%, pero que ahora podría ver cómo su arancel se reduce al 15%, al menos temporalmente.

Con las elecciones de mitad de mandato de noviembre a la vuelta de la esquina, la popularidad de Trump en cuanto a su gestión de la economía ha disminuido de forma constante durante su año en el cargo, con un 34% de los encuestados que dicen aprobarla y un 57% que dicen desaprobarla, según una encuesta de Reuters/Ipsos que se cerró el lunes.

El costo de la vida sigue siendo una de las principales preocupaciones de los votantes. Los demócratas, que solo necesitan dar la vuelta a tres escaños republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en noviembre para obtener la mayoría, han culpado a los aranceles de Trump de agravar el aumento de los precios.