Tras el fallo judicial, Trump dice que arancel global de EEUU aumentará del 10% al 15%

La medida se dio a conocer menos de 24 horas después de que Trump anunciara un arancel general del 10% el viernes, tras la decisión del tribunal de anular su programa arancelario.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 22 de febrero de 2026 a las 10:13 hrs.

<p>Crédito: Reuters</p>

