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Kast lanza plan de reconstrucción que incluye rebaja de impuesto corporativo y cambios en gratuidad universitaria

El mandatario presentó en la región un proyecto de ley con más de 40 medidas para la reconstrucción tras los incendios forestales, que incluye rebajas tributarias, eliminación transitoria del IVA a la vivienda y reducción del impuesto corporativo.

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 14 de marzo de 2026 a las 12:22 hrs.

Kast José Antonio Kast gobierno Biobío
<p>Kast lanza plan de reconstrucción que incluye rebaja de impuesto corporativo y cambios en gratuidad universitaria</p>

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