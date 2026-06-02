Susana Jiménez, presidenta de la CPC: ¿Medidas de reactivacíón? “El proyecto de ley es un primer paso. No es el único ciertamente”

Aunque valoró la fuerte mención a la seguridad y la situación económica, reconoció que “donde quizás se esperaba un mayor desarrollo era en la modernización del Estado”.

Para la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, el discurso del Presidente José Antonio Kast cumplió las expectativas al relevar dos preocupaciones principales: seguridad y la situación económica, que -reconoció, sobre todo a la luz de la caída del Imacec en abril- “ha estado bastante crítica” .

“Tuvo un tono conciliador, lo cual también es muy positivo, porque finalmente uno puede tener muy buenas ideas, pero todo aquello que requiere consenso y tramitación legislativa tiene que aunar voluntades y votos”, destacó.

A su jucio, “la prioridad que pone en generar incentivos a la inversión y al empleo formal son urgencias reales para las personas, porque estamos con una tasa de desempleo que ya superó el 9% y, en el caso de las mujeres, los dos dígitos”, sentenció.

Sin embargo, Jiménez admitió que “donde quizá uno espera una acción más extensiva, es en la modernización del Estado”.

Hace más de un mes la multigremial planteó en un documento la relevancia de mejorar la interrelación que hay con los Servicios del Estado. Y si bien calificó que está “muy bien” que el mandatario haya propuesto un reajuste de las carteras (Interior con Segegob) y un perfeccionamiento de la Alta Dirección Pública (ADP), añadió que “mientras no haya un real compromiso por una mejor evaluación de desempeño de los funcionarios públicos, por reducir el ausentismo, por generar un buen servicio, es difícil que veamos cambios muy concretos de cara a la ciudadanía y al emprendimiento”.

“Tuvo un tono conciliador, lo cual también es muy positivo”.

- Sobre sala cuna, el Presidente informó que el 15 de junio ingresarán una indicación al proyecto de ley, y que se avanzará con gradualidad.

- Es importante que lo mencione. En nuestro caso, habíamos tenido la oportunidad de juntarnos la semana pasada con el Ministro del Trabajo e informarnos respecto de lo que se busca avanzar. Ahí ya se nos había adelantado que se va a avanzar con gradualidad y con responsabilidad de las arcas fiscales. Nosotros también manifestamos la preocupación de que no se sigan elevando los costos de contratación, porque finalmente podemos avanzar en un tema pero retroceder en otro, como es el alto desempleo femenino.

Pero claramente compartimos la urgencia de avanzar en el proyecto Sala Cuna y dejar atrás el articulado que hoy existe.

- Dada la cuarta caída del Imacec, ¿son necesarias medidas económicas adicionales?

- Lo que uno puede constatar es que hay proyectos de inversión, hay iniciativas que se quieren desarrollar pero que requieren de señales positivas, condiciones que habiliten que esas inversiones se ejecuten; y eso se traduzca en mayores empleos formales y en mayor actividad económica.

El proyecto de ley de reconstrucción creemos que va en la dirección correcta, porque reconoce la necesidad de retomar mayor competitividad tributaria, algo que desde la CPC y sus ramas hemos venido empujando hace varios años.

También se hace cargo del tema de los permisos, donde tenemos el triste récord de ser el país más engorroso.

- Pero más allá que las medidas conocidas apunten en esa dirección, ¿se hace necesario quizá que el gobierno piense en nuevos anuncios o un paquete más reactivador?

El proyecto de ley es un primer paso. No es el único ciertamente. Se necesitan muchas medidas, algunas de las cuales son económicas y otras también tienen que ver con las condiciones de seguridad en el país. Y del punto de vista netamente ya más económico, por supuesto hay otros proyectos que tienen que conversar con la misma mirada. En ese sentido, estamos muy atentos a ver, por ejemplo, la tramitación de proyectos de ley en materia medioambiental. Cómo se van a seguir tramitando proyectos como los que abordan el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Son todos proyectos que tienen que conversar con este megaproyecto de reconstrucción nacional, para que hagan sentido y sean coherentes.

“Valoramos el anuncio de un registro de vándalos, iniciativa que puede contribuir a recuperar la seguridad y la convivencia en barrios comerciales, los que deben volver a ser espacios seguros para emprender y visitar”. José Pakomio presidente de la CNC.

“Esperamos que el gobierno considere durante los próximos meses la extensión del subsidio a la tasa hipotecaria, una política pública que ha demostrado resultados concretos y medibles”. Alfredo Echavarría, presidente de la CChC.

“Esperamos que el llamado a aprobar el proyecto de reconstrucción sea atendido. La iniciativa es perfectible, para lo que es clave contar con una oposición responsable y políticos dispuestos a construir acuerdos”. Antonio Walker, presidente de la SNA.

“Chile no puede seguir esperando. El Congreso, el oficialismo y la oposición deben actuar con urgencia para avanzar en las reformas y medidas que el país necesita para volver a crecer”. Rosario Navarro, presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).