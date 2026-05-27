Ministro José García Ruminot: “Nuestras metas de crecimiento y empleo están plenamente vigentes”

El titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) sostuvo que no se puede seguir con la receta de subir impuestos para crecer y que, por eso, es importante aprobar pronto el proyecto de reactivación donde buscarán acuerdos, pero el diálogo -dice- no puede ser eterno.

Enfocado en lograr acuerdos y el respaldo necesario para el proyecto de ley de reconstrucción y reactivación que enfrentará su paso por el Senado, pero también en los anuncios que formarán parte de lo que será la primera cuenta pública ante el Congreso del Presidente José Antonio Kast, está el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot. Un contexto precedido por lo que admite han sido meses intensos y complejos desde que partió la actual administración, pero que tiene esperanza en que la ciudadanía valore las medidas que están tomando para alcanzar un mayor crecimiento y, en esa misma línea, avanzar en la estabilidad en las cuentas fiscales.

El secretario de Estado dice trabajar de memoria con el biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, a quien se conoce desde sus épocas parlamentarias; y también revela que con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, habían trabajado anteriormente.

“Fue muy importante en la época en que se votó la incorporación de Chile al Mercosur, él fue el autor de las bandas de precio para el sector agrícola”, comenta acerca del jefe de las finanzas públicas; y también recuerda que estuvo en su oficina revisando cifras de la Casen por pobreza.

“Siempre ha tenido una vocación de servicio público que probablemente muchas personas desconocen”, destaca García.

Impresiones que coinciden con un escenario desafiante para el titular de Hacienda, sobre todo luego de haber reconocido un deterioro adicional de las cuentas fiscales en el primer trimestre del año.

- ¿Es posible reafirmar las metas económicas como crecer al 4% al final del periodo y llegar al balance fiscal, luego del Informe de Finanzas Públicas publicado por Hacienda?

Es evidente que el desafío es todavía mucho mayor. Sin embargo, le he escuchado declaraciones al Ministro de Hacienda en el sentido de que nuestras metas, que sabemos son ambiciosas, están plenamente vigentes tanto en materia de crecimiento al término del gobierno, como también en el tema de empleo.

“Las explicaciones del ex ministro Grau agravan la falta. No hay ninguna duda que si el país sigue haciendo lo mismo, vamos a continuar con los déficits que hoy tenemos”.

- ¿Qué opinión tiene sobre este nuevo error que denunció el ministro Quiroz con un registro de la deuda mayor al que se había proyectado?

- Es algo que ya conocíamos, pero que pensábamos que el gobierno anterior lo había revelado en toda su magnitud y nos encontramos con que no fue así. En enero supimos que el balance de mediano plazo cíclicamente ajustado –el estructural- era de 3,6% del Producto. Nos alarmamos mucho, porque ya eso hacía que fuera muy difícil poder equilibrar las cuentas fiscales, poder llevar a cabo la creación de más y mejores empleos.

Los elementos que contiene el informe sobre estimación de ingresos es algo que nosotros lo conocimos en 2024, 2025 y lo estamos conociendo también para 2026. Lo que quiero decir es que lamentablemente eran hechos muy posibles de que ocurrieran, porque había una trayectoria que venía demostrando que esto era una suerte de modus operandi. Lo segundo es que se escondían gastos; y esto uno lo sabe.

- ¿Cómo puede demostrar eso?

- Yo era parlamentario por La Araucanía y esto uno lo sabe por las personas que llegaban a mi oficina parlamentaria en Temuco, contratistas que me decían ‘mire, llevamos seis meses en que no nos pagan’; y ya, después, hacia fines de año, empezamos a saber que ni siquiera les permitían facturar.

Nosotros comenzamos a darnos cuenta de que efectivamente lo que había era ocultamiento de facturas, ocultamiento de contrataciones. ¿Con qué propósito? Pasarlas para el ejercicio presupuestario del año siguiente, o sea, para este año 2026.

Por eso, tenemos una cantidad enorme de gasto que se hizo el año pasado, 2025, pero que está presionando el Presupuesto del año 2026. Todos los años ocurre, es verdad, pero nunca en la dimensión como ocurrió de 2025 para 2026. Y lo tercero, es que eso inevitablemente aumenta la deuda y esa deuda genera intereses. Ya estamos pagando intereses por US$ 4 mil millones y mantener la situación tal como está, es insostenible.

“Necesitamos sanear nuestras cuentas públicas y que Chile recupere la confianza”.

- Pero el exministro Nicolás Grau se defendió respecto a estas acusaciones, desestima que haya un error y más bien el riesgo está en un proyecto misceláneo como el que se tramita, que no está financiado.

- Las explicaciones del exministro Grau agravan la falta. No hay ninguna duda que si el país sigue haciendo lo mismo, vamos a continuar con los déficits que hoy tenemos y hoy estamos aprobando presupuestos con déficit entre US$ 8.000 millones y US$ 10.000 millones anuales.

Por eso nuestra deuda ya está en US$ 155 mil millones y tenemos que hacer todos los esfuerzos como país para que los próximos presupuestos estén debidamente financiados. No sigamos generando déficit, no sigamos generando deuda, no sigamos aumentando el alto costo que pagamos en intereses todos los años. Necesitamos sanear nuestras cuentas públicas y que Chile recupere la confianza y recupere el sitial de honor que siempre tuvo al ser evaluado por los organismos internacionales en materia de finanzas públicas.

“Estamos abiertos a escuchar”

- ¿Qué tanto puede alterar el acuerdo que ustedes quieren alcanzar en el Senado estas situaciones y la acusación constitucional que se ha anunciado contra el ex ministro Nicolás Grau?

- Sobre la acusación constitucional en contra del exministro Grau no me voy a pronunciar, son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Ellos habrán tomado sus decisiones y las sopesarán debida y adecuadamente.

- De cara al debate legislativo en el Senado, ¿qué está dispuesto el Gobierno a poner sobre la mesa para sumar votos?

- Estamos abiertos a escuchar. Buscaremos los acuerdos necesarios para que el proyecto sea aprobado. De tal manera que lo veo con cierto optimismo. Hay bastante conciencia de que hay que hacer algo distinto, no podemos seguir haciendo lo mismo, porque los resultados que necesita el país es precisamente mayor crecimiento, se requiere mayor empleo y se requiere también mayores recursos para poder financiar y responsablemente asumir mayores compromisos sociales, pero no con deuda, sino que con el fruto de la mayor y mejor recaudación de impuestos.

Y, por lo tanto, estamos llanos a escuchar, a construir esos acuerdos, pero lo único que pedimos es que en ese ánimo de diálogo, no puede ser eterno y tiene que estar además acompañado de la voluntad de construir esos acuerdos.

“Estamos llanos a escuchar, a construir esos acuerdos, pero lo único que pedimos es que en ese ánimo de diálogo, no puede ser eterno y tiene que estar además acompañado de la voluntad de construir esos acuerdos”.

- ¿Pero la oposición dice que más que diálogo le están imponiendo un proyecto?

- No, no hay ninguna imposición. Lamento que, a veces, se malinterpreten los hechos o las situaciones. Lo cierto es que el proyecto ha tenido un debate público muy enriquecedor y, por lo tanto, esto de que el gobierno por la vía de las urgencias está imponiendo, si al final son los parlamentarios los que votan, o sea, a nosotros más que nadie nos conviene que haya acuerdo y de que podamos tener un proyecto muy consensuado.

- ¿Cómo lograr los consensos legislativos en el Senado para la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, sin comprometer el equilibrio fiscal, porque la idea es que lo que se apruebe se mantenga y no lo estemos cambiando con el devenir de los gobiernos?

- Cuanto antes la economía se reactive y crezca, más prontamente comenzamos a caminar hacia el equilibrio fiscal, sumado a las otras medidas. Eso es lo que buscamos. Bajar del 27% al 23% no es inmediato, es en cuatro años. Eso es perfectamente posible hacerlo. Lo han hecho otros países, lo han hecho exitosamente, y no veo por qué Chile no lo pueda hacer.

Esto ya lo había propuesto el ministro Marcel con compensación, pero en su momento tampoco hubo acuerdo en la compensación y nos seguimos dando vueltas en cosas que son buenas ideas, pero por distintas razones no las materializamos. El bajar el impuesto del 27 al 23% es una buena idea. Cuanto más pronto lo hagamos, mejor.

Y fruto de este proyecto de ley que todos esperamos que sea aprobado, como parte de un conjunto de medidas que buscan activar la economía, lo que nos va a permitir crecer más rápidamente.

No olvidemos que estos tres primeros tres meses, cuando esperábamos que el crecimiento de la economía fuera de menos a más, lo que nos ha ocurrido hasta marzo es que estamos con un decrecimiento del 0,5%. Nuestra economía estos primeros tres meses del año no solo no ha crecido, sino que ha decrecido. Eso es lo que tenemos que evitar y eso es lo que tenemos que revertir.

- ¿Cómo van las cuentas de los votos en el Senado, creen que ya los tienen?

- Los votos los tenemos que contar el día de la votación. Pero naturalmente, como gobierno, estamos todos haciendo nuestro trabajo para ir sumando la voluntad de senadoras y senadores; y confío en que así va a ser.

- ¿Le preocupan todas las reservas de constitucionalidad realizadas por la oposición al proyecto?

No veo esos riesgos, pero esto no es caprichoso o decir que nosotros no nos equivocamos nunca. No, se trata simplemente de que vistos los distintos informes y pronunciamientos previos, el tema de eventuales inconstitucionalidades ha ido perdiendo mucha fuerza incluso entre quienes lo propiciaban.

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