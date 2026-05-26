Parlamentarios se enfrentan por IFP: desde perseguir responsabilidades políticas hasta “voladero de luces”
El senador Squella sostuvo que el gobierno de Boric “no solo dejó un problema político, dejó una verdadera bomba fiscal y administrativa. El exministro Grau debe dar explicaciones claras”.
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El mundo político reaccionó al anuncio de “inconsistencias” detectadas por el Ministerio de Hacienda en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, que habrían implicado que la deuda pública proyectada para el lapso 2026-2030 se subestimó en US$ 10.500 millones.
La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, sostuvo que este primer IFP del gobierno “lamentablemente es un voladero de luces, intenta desde acusaciones que no están fundadas, que no tienen argumentos y no se basan en nada hacia el gobierno anterior, simplemente de proyecciones, de ocultar, porque no contiene ninguna cifra de crecimiento ni se hace cargo de las proyecciones de crecimiento que contemplaba en su campaña”.
Agregó que “tampoco contempla la meta fiscal, cosa que debiera haber hecho y tampoco se hace cargo de la implicancia del plan de reconstrucción”, enfatizando que “en este caso vemos nuevamente al gobierno y al ministro Quiroz tratando de echarle la culpa al resto de su propia responsabilidad ¡hágase cargo! Ahora usted es el ministro de Hacienda”.
El diputado del PPD, Raúl Soto, sostuvo que “si esto es efectivo, evidentemente que la crisis fiscal que vive Chile es más grave de lo que pensábamos, e implicaría que el Presidente Kast tiene que echar atrás su megarreforma tributaria”.
Lo anterior, porque a su juicio “el Fisco dejará de recaudar más de US$4.000 millones sin compensaciones, rebajando impuesto al gran empresariado, y profundizando esta misma crisis que se reclama, comprometiendo al país por muchos años y por muchos gobiernos. Avanzar en esta megarreforma es una irresponsabilidad en estas condiciones”.
La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, sostuvo que este primer IFP del gobierno “lamentablemente es un voladero de luces, intenta desde acusaciones que no están fundadas”.
El senador Pedro Araya (IND-PPD) sostuvo en entrevista con TVN que “es preocupante lo que señala el ministro de Hacienda, porque uno hizo buena fe de los números que en su momento entregaron los ex ministros Mario Marcel y Nicolás Grau”, aunque precisó que espera tener todos los antecedentes del IFP para entregar una opinión más en profundidad, aunque de todos modos señaló que “efectivamente la exdirectora de Presupuestos (Javiera Martínez) tiene muchas explicaciones que dar, porque hay que recordar que durante el gobierno del exPresidente Boric una de las grandes peleas que tuvimos permanentemente con la Dipres fue la forma en que ellos calculaban los ingresos fiscales”.
El presidente de la comisión de Economía del Senado, Gastón Saavedra (PS), indicó que “el ministro Quiroz insiste en adecuar el escenario para sacar adelante su proyecto de ley de reconstrucción, que lo único que hace es generar déficit en el país y, con ello, entonces, la disminución obligada del gasto público”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, sostuvo que “cuando se gasta la plata de todos no se puede permitir el error”.
Molestia oficialista
Desde el oficialismo, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que “el gobierno de Gabriel Boric no solo dejó un problema político, dejó una verdadera bomba fiscal y administrativa. El exministro Grau debe dar explicaciones claras. Los chilenos tienen derecho a saber si aquí hubo error, negligencia o derechamente ocultamiento. Y eso debe investigarse hasta el final”.
La senadora RN de la comisión de Hacienda, María José Gatica, indicó que “hay que investigar este caso hasta las últimas consecuencias. Es una situación grave y el gobierno tiene la obligación de presentar las denuncias correspondientes con rapidez y decisión. Por nuestra parte, solicitaré que se invite al ministro Quiroz a la comisión de Hacienda, para que explique detalladamente los antecedentes y el alcance de lo ocurrido”.
Agustín Romero, presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara: “Lo que revela el IFP es demasiado grave para relativizarlo. Hubo una irresponsabilidad”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), sostuvo que “cuando se gasta la plata de todos no se puede permitir el error, el gastar mal o ser difuso en la entrega de los números, por tanto, donde haya duda se debe investigar, incluyendo la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados y en los tribunales de justicia”.
El presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Agustín Romero (Republicano) enfatizó que “lo que revela el IFP es demasiado grave para relativizarlo. Hubo una irresponsabilidad total en la manera en que se presentaron las cuentas fiscales en el país y a esta altura más que simples errores lo que parece es un verdadero intento de maquillar la realidad económica de Chile por parte del gobierno anterior”.
El presidente del PNL, Johannes Kaiser, señaló que “es hora de hacer valer las responsabilidades que correspondan. Dejamos invitado al Gobierno a perseguirlas tanto desde un punto de vista administrativo como de cualquier otro tipo que se haya identificado en esta auditoría, y a los parlamentarios a hacer lo que corresponde respecto del ministro Grau y su responsabilidad política, dado que no podemos perseguir la responsabilidad política del ministro Marcel”.
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