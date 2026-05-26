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Parlamentarios se enfrentan por IFP: desde perseguir responsabilidades políticas hasta “voladero de luces”

El senador Squella sostuvo que el gobierno de Boric “no solo dejó un problema político, dejó una verdadera bomba fiscal y administrativa. El exministro Grau debe dar explicaciones claras”.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Martes 26 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

parlamentarios fiscalización gasto fiscal Rodolfo Carrasco
<p>AGUSTÍN ROMERO, PRESIDENTE COMISIÓN DE HACIENDA DE LA CÁMARA. JORGE ALESSANDRI, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. MARÍA JOSÉ GATICA, SENADORA DE RENOVACIÓN NACIONAL. DE LA COMISIÓN DE HACIENDA. ARTURO SQUELLA, SENADOR Y PRESIDENTE DEL PARTIDO REPUBLICANO. GAEL YEOMANS, DIPUTADA DEL FRENTE AMPLIO. RAÚL SOTO, DIPUTADO DEL PPD. PEDRO ARAYA, SENADOR IND-PPD.</p>

AGUSTÍN ROMERO, PRESIDENTE COMISIÓN DE HACIENDA DE LA CÁMARA. JORGE ALESSANDRI, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. MARÍA JOSÉ GATICA, SENADORA DE RENOVACIÓN NACIONAL. DE LA COMISIÓN DE HACIENDA. ARTURO SQUELLA, SENADOR Y PRESIDENTE DEL PARTIDO REPUBLICANO. GAEL YEOMANS, DIPUTADA DEL FRENTE AMPLIO. RAÚL SOTO, DIPUTADO DEL PPD. PEDRO ARAYA, SENADOR IND-PPD.

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