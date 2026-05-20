Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Los Lagos Economía
Economía

Contraloría de Los Lagos destapa déficit por $ 1.336 millones en Municipalidad de San Pablo y oficia al SII por impuestos impagos

El ente contralor iniciará un juicio de cuentas para exigir la restitución de recursos públicos perdidos por negligencia administrativa en la gestión de fondos educativos y el municipio tendrá un plazo de 30 días para regularizar pasivos previsionales y tributarios por cerca de $ 1.000 millones.

Por: Matías Carrascosa

Publicado: Miércoles 20 de mayo de 2026 a las 18:20 hrs.

impuestos deuda SII Contraloría trabajadores cotización Pensiones
<p>Contraloría de Los Lagos destapa déficit por $ 1.336 millones en Municipalidad de San Pablo y oficia al SII por impuestos impagos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

“Le voy a dejar los buses a BancoEstado y ahí va a quedar el proyecto de electromovilidad": operador de flota RED de Antofagasta enfrenta inminente embargo
2
Economía y Política

Triunfo para el gobierno: la Cámara de Diputados despacha al Senado la ley de reactivación con la rebaja de impuesto corporativo, la reintegración y el crédito tributario al empleo
3
Empresas

Landes despide a gerente comercial tras episodio racista y homofóbico en vuelo de Latam en Brasil
4
Economía y Política

Golpe de timón temprano: Kast remueve a ministras Steinert y Sedini y busca reordenar agenda de cara al 1 de junio
5
Empresas

Codelco convoca sesión urgente del directorio para revisar informe final de producción: mineral sobreestimado ronda 27.000 toneladas
6
Mercados

Fürst sigue invirtiendo en Banco de Chile: paga $ 11.780 millones y eleva a 1,32% su participación
7
Mercados

IPSA repunta más de 2% y roza los 10.600 puntos al cierre por compras globales frente a posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán
8
Mercados

Dólar cierra con fuerte caída bajo $ 900 luego de que Trump citara "etapas finales" en negociación con Irán
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete