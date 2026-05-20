Parque Arauco acuerda compra de Mall Paseo Quilín a la familia Cousiño y Sergio Mujica por US$ 119 millones

Desde la firma señalaron que, considerando el terreno disponible, analizarán la posibilidad de expandir el centro comercial en el largo plazo.

El apetito de Parque Arauco por seguir creciendo no se detiene. La tarde de este miércoles, la compañía anunció un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Inmobiliaria Paseo Quilín e Invercom y sus filiales, operación con la que tomará el control total del centro comercial Mall Paseo Quilín.

Hasta ahora, la propiedad del centro comercial ubicado en la comuna de Peñalolén tenía como sus principales accionistas a la familia Cousiño Macul y el empresario Sergio Mujica Charme.

Según informó la firma, la transacción se acordó por un valor empresa de UF 2.650.000, equivalentes a aproximadamente US$ 119 millones. La cifra incluye cerca de UF 736.000 de deuda financiera, correspondientes a unos US$ 33 millones.

La operación quedó formalizada mediante un Memorando de Entendimiento (MOU) suscrito entre las partes, el cual contempla obligaciones recíprocas relacionadas con el precio y las garantías asociadas. El cierre de la transacción estará sujeto al cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de acuerdos, incluyendo eventuales autorizaciones regulatorias. En ese contexto, Parque Arauco espera concretar la compra durante el segundo semestre de 2026.

“La incorporación de Mall Paseo Quilín, ubicado en el sur oriente de la capital, nos permite tener presencia no sólo en la comuna de Peñalolén sino también su área de influencia se extiende a las comunas de Macul, La Florida, la Reina y Ñuñoa. Esta adquisición es un nuevo paso estratégico de nuestro plan de expansión, se trata de un activo consolidado, con una ubicación excelente y conectividad directa a las principales arterias y transporte público de la ciudad”, enfatizó el CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant.

Asimismo, el gerente general de la firma señaló que el objetivo de corto plazo será capturar las sinergias operativas identificadas e integrar el activo al portafolio de la compañía. En paralelo, sostuvo que avanzarán en definir un plan de desarrollo futuro, reafirmando el foco de la empresa en la generación de valor de largo plazo.

Respecto de las características del activo, Parque Arauco detalló que el centro comercial -inaugurado en 2006- cuenta con cerca de 47.000 m2 de Área Bruta Locataria (ABL) y un mix comercial compuesto por tiendas ancla como Paris, abc, Easy y Santa Isabel, además de un Cineplanet y un centro médico operado por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El recinto también dispone de 970 estacionamientos.

“El terreno sobre el cual se emplaza el centro comercial tiene aproximadamente 100.000 m2, lo que lo convierte en uno de los cinco principales terrenos de nuestro portafolio de centros comerciales en Chile, Perú y Colombia. Considerando el terreno disponible, analizaremos la posibilidad de expandir el centro comercial en el largo plazo”, detalló el CEO de Parque Arauco.

Sobre la ubicación del activo, la compañía destacó su conectividad, dado que se emplaza en el vértice donde convergen la autopista Américo Vespucio Sur y Avenida Quilín. Además, cuenta con acceso directo a la estación Quilín de la Línea 4 del Metro de Santiago. A ello se suma la futura entrada en operación de la autopista AVO II, proyectada para 2028, lo que -según la firma- potenciará aún más el atractivo del activo.