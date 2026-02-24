Parque Arauco agrega seis nuevos proyectos a su plan de inversiones, que ahora supera los US$ 1.000 millones

La compañía añadió desarrollos por US$ 277 millones,, destacando el monto a invertir en crecimiento orgánico a través de la expansión de sus principales activos de Chile, Perú y Colombia.

Anticipándose, Parque Arauco actualizó su plan de inversiones, incorporando nuevos proyectos a su pipeline por US$ 277 millones, con lo cual rdyr alcanza un total de US$ 1.033 millones.

De este monto total de inversiones en proyectos incorporados recientemente y por incorporar en los próximos años, la inversión restante por realizar del año 2026 en adelante alcanza los US$ 415 millones.

El aumento de presupuesto aún debe ser aprobado por una junta de accionistas que se realizará este mismo martes pasado el mediodía.

De acuerdo a la empresa ligada al Grupo Said, este plan tiene como objetivo potenciar el futuro crecimiento de la compañía y consolidar su liderazgo en el sector inmobiliario de la región.

"En línea con su estrategia de los últimos años, la compañía continuará invirtiendo en la expansión de sus principales activos, el desarrollo y adquisición de nuevos centros comerciales y el fortalecimiento de su presencia en el mercado de multifamily en Chile, Perú y Colombia", dijo la firma.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Parque Arauco tiene una intensa cartera de proyectos, que incluye la torre de oficinas y la torre multifamily en Parque Arauco Kennedy en Chile; la expansión del centro comercial Mega Plaza Independencia en Perú; la construcción del proyecto multifamily Ciudad del Río en Colombia; y de Arauco Premium Outlet Buin en Chile-Parque Arauco.

Con todo, ahora la firma anunció seis nuevos proyectos que refuerzan el plan de inversiones.

Las nuevas apuestas

Uno de los proyectos en el país es la adquisición de Arauco Chicureo, este proyecto de 40.000 m² de ABL (área bruta locataria) ubicado en Colina representa una inversión de US$ 106 millones y contará con un mix comercial integral encabezado por una tienda de mejoramiento del hogar bajo la marca Homecenter Sodimac y un supermercado Líder, proyectando su apertura para el segundo semestre de 2026.

El segundo desarrollo es la compra de un multifamily ubicado en San Joaquín, proyecto residencial de 12 pisos que contará con 271 unidades residenciales, próximo a Vicuña Mackenna y a la estación de Metro Carlos Valdovinos. Supone una inversión de US$ 26 millones y aproximadamente 11.000 m² de ABL, cuya apertura se anticipa para el primer semestre de 2028.

Una tercera iniciativa es la ampliación Arauco Premium Outlet Coquimbo, con un aumento de 8.500 m² de ABL mediante la expansión del outlet actual. La inversión asciende a US$ 17 millones, con fecha estimada de apertura en 2028.

Además, en Quilicura, la red de centros comerciales prevé una ampliación de Arauco Quilicura, cuya primera fase supone una expansión de 2.800 m² de ABL en dos pisos comerciales que incluirán 22 locales comerciales, restaurantes, y áreas de servicios, proyectando su apertura para 2029. Con una inversión de US$ 13 millones, se espera su entrada en operación para 2029.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Iniciativas en Perú y Colombia

En el vecino nortino, Parque Arauco desarrolla el multifamily MegaPlaza Independencia, el segundo proyecto de estas características dentro del portafolio de la compañía. Esta iniciativa contempla una inversión de US$ 34 millones para la construcción de dos torres de 18 pisos con 504 unidades residenciales dentro del recinto del centro comercial, sumando 29.000 m² de ABL asociado a esta nueva oferta que se espera inaugurar en 2029.

En tanto, en Colombia, la firma impulsa un proyecto de expansión del centro Parque La Colina, que mediante una inversión de US$ 81 millones incorporará aproximadamente 20.000 m² de ABL. Esta ampliación contempla el desarrollo de dos nuevos niveles comerciales (pisos 4 y 5) combinando una oferta de retail con puntos de encuentro, gastronomía y entretenimiento, cuya inauguración se prevé para el año 2030, fortaleciendo el posicionamiento de este activo icónico.

“En Parque Arauco estamos avanzando en la implementación de nuestra estrategia de crecimiento, en la que la expansión de nuestros principales centros comerciales cumple un rol fundamental. Esta estrategia de crecimiento, acompañada prudentemente con una propuesta de aumento de capital, reafirma nuestra convicción en el potencial de liderazgo de Parque Arauco en la región", dijo el CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant.

El ejecutivo agregó que "gracias a una estructura de capital óptima, que equilibra rentabilidad y responsabilidad financiera, buscamos seguir capturando oportunidades estratégicas que generan valor sostenible a largo plazo para nuestros accionistas y las comunidades donde operamos”.