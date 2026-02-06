Click acá para ir directamente al contenido
Grúas, compras y expansión regional: El plan de Parque Arauco para su aumento de capital

Un sorpresivo aumento de capital de US$ 330 millones anunciado a fines de la semana pasada confirmó que el periodo 2026 al 2030 la operadora de centros comerciales controlada por las familias Said, Eluchans y Saenz, va a apretar el acelerador a fondo. El foco estará puesto en ampliar sus actuales malls, así como rentabilizar un banco de terreno de 15 ubicaciones sin usar en Chile, Colombia y Perú.

Por: Nicolás Durante

Publicado: Sábado 7 de febrero de 2026 a las 21:00 hrs.

