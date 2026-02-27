Click acá para ir directamente al contenido
Inicio CAPITAL Cultura Estilo de vida ED
Estilo de vida ED

La Chica de Humo: el exitoso emprendimiento que partió como pastrami casero

La arquitecta Daniela Ibarra convirtió su obsesión por los fiambres ahumados en un proyecto propio. Lo formalizó, lo hizo crecer, lo cerró por un año y volvió. Hoy busca consolidarse sin apurar sus tiempos. Porque en el humo y la maduración, la paciencia es el ingrediente que lo cambia todo.

Por: Por Josefina Hirane Fotos Constanza Miranda

Publicado: Viernes 27 de febrero de 2026 a las 16:28 hrs.

gastronomia emprendimiento comida
<p>La Chica de Humo: el exitoso emprendimiento que partió como pastrami casero</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Exconcejal de Vicuña bajo la lupa por compra de tres casas al contado pese a sueldo bruto de $ 1,6 millones
2
Empresas

Exagregado comercial en China alerta que cable submarino a Hong Kong lo podría hacer Perú, "nuestro principal competidor en Asia"
3
Economía y Política

Comercio bajo presión: boom de restaurantes y alojamientos, pero con menos trabajadores
4
DF MAS

La reservada visita de los Pet Shop Boys al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
5
Empresas

Del Estado al estudio jurídico: cómo es el retorno de abogados al mundo privado tras cada cambio de Gobierno
6
Empresas

Millicom da el paso y comienza a desvincular trabajadores de Movistar: despidos superaría el 20% de la dotación
7
DF MAS

Sociedad de Andrea Heller concreta salida de Agrícola Ancali
8
DF MAS

El abogado y académico Patricio Dussaillant será el nuevo presidente del directorio de TVN
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete