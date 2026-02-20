Click acá para ir directamente al contenido
Fabrizio Copano y Humberto Sichel crean un nuevo medio Fabuloso

Fabrizio Copano, Pedro Ruminot, Alison Mandel, Paloma Salas, Lucho Miranda, Pedro Piedra y Toti Sichel son Fabuloso. Una constelación cómica que desde diciembre habita este nuevo canal de streaming con una exitosa marcha blanca. Copano y Sichel, creadores del proyecto, nos cuentan más de la programación que arranca en marzo, el equipo que hay detrás, el modelo de negocio y los socios estratégicos que se han sumado a la aventura: Bizarro y Fintual.

Por: Sofía García- Huidobro

Publicado: Viernes 20 de febrero de 2026 a las 12:00 hrs.

