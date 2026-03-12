Malas noticias para Kast y Quiroz: Goldman Sachs recorta proyección de PIB y sube la de inflación para Chile por efecto de guerra en Medio Oriente

En un informe enviado a clientes, el banco de inversión norteamericano descartó que el Banco Central recorte la tasa de interés en su reunión de fines de este mes.

La guerra en el Medio Oriente, con Irán, Israel y Estados Unidos en el centro de las tensiones, ha generado fuertes tensiones en los mercados, con el dólar disparándose frente al peso chileno y un petróleo que superó nuevamente la barrera de los US$ 100 por barril, en momentos en que la república islámica podría bloquear el tránsito por el estratégico Estrecho de Ormuz por un período más extenso a lo esperado.

Y las consecuencias para Chile no serían menores, justo en las primeras horas del nuevo Gobierno encabezado por José Antonio Kast y con el equipo económico liderado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Al menos esa es la tesis del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En un informe enviado a clientes y firmado por su economista jefe para América Latina, Alberto Ramos, la entidad aplicó un recorte a las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile para este año, así como incrementar su estimación para el cierre del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y descartar que el Banco Central recorte la tasa de interés en su reunión de fines de este mes.

Por el lado del Producto, recortó en dos décimas su apuesta hasta un crecimiento de 2,3% para este año, mientras que el mayor ajuste se produjo en la apuesta por el IPC: siete décimas a un 3,5%.

Respecto a la política monetaria, Goldman Sachs ya no espera que el instituto emisor chileno recorte la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base a fines de este mes, como era su escenario previo.

"El shock no afectará ni se propagará de manera igual en América Latina. El balance en el comercio de petróleo será un eje crítico de diferenciación. Los exportadores netos incluyen a Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador, mientras que Chile, México y Perú son importadores netos de petróleo", argumentó Ramos en el reporte.

Cambian perspectivas para la región

En el análisis, la entidad corrigió al alza sus perspectivas para la inflación para todos los países de la zona: en 4,5 puntos porcentuales en Argentina a 27%; en tres décimas en Brasil a 4,4%; dos décimas en Colombia a 6,2%; tres décimas en Ecuador a 2,1%; dos décimas en México a 4,4%; y tres décimas en Perú a 2,7%.

En cuanto al PIB, mantuvo en 2,7% y 2,3% el de Argentina y Colombia, respectivamente; aumentó en dos décimas el de Brasil a 2% y en una décima el de Ecuador a 2,1%; y recortó el de México en dos décimas a 1,6% y el de Perú en tres décimas a 2,8%.