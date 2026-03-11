Resultados de ILC suben 89% en 2025
Según un comunicado emitido por el holding, el resultado se explica por “avances operativos relevantes en cada una de sus empresas y el mayor dinamismo de los mercados financieros locales”.
Noticias destacadas
Inversiones La Construcción (ILC) finalizó 2025 con una utilidad neta de $279.957 millones. Esta cifra representa un crecimiento del 88,8% en comparación con el año anterior, desempeño que la compañía atribuyó a avances operativos en todas sus filiales y a un mayor dinamismo en los mercados financieros locales.
El impulso fue relevante en el cuarto trimestre, donde las ganancias ascendieron a $93.507 millones, un 150,6% por encima del mismo periodo de 2024.
El gerente general de la firma, Pablo González, destacó que estas cifras reflejan la solidez estratégica de sus unidades de negocio y una gestión orientada a la eficiencia en un entorno de cambios demográficos.
“Hemos logrado consolidar nuestra posición en todas las industrias en las que participamos, enfrentando un entorno financiero dinámico con una gestión orientada a la eficiencia y el crecimiento sostenible”, aseguró.
Pensiones y seguros
En el sector previsional y de seguros, AFP Habitat reportó un resultado de $168.951 millones, lo que significa un aumento de 20,6% respecto al año anterior, beneficiado por la rentabilidad del encaje en los multifondos.
Por su parte, la compañía de seguros Confuturo alcanzó una utilidad de $121.720 millones tras un crecimiento del 41%, apoyada por un mercado de rentas vitalicias.
Asimismo, Vivir Seguros reportó ganancias por $34.798 millones, gracias a la adjudicación de fracciones del contrato del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SISCO).
Banca y salud
El área bancaria y de salud también mostró cifras positivas. Banco Internacional incrementó sus colocaciones en un 7,9%, superando el promedio de la industria, y logró una un resultado de $52.527 millones, presentando una variación positiva por $ 2.024 millones explicada por un mayor resultado operacional bruto por un mejor desempeño de su filial Autofin, en la cual el banco, a partir del segundo trimestre de 2025, pasó a controlar un 99,9% de su propiedad.
En el ámbito de la salud, RedSalud registró un EBITDA de $99.864 millones e integró formalmente el Sanatorio Alemán a su red. Un punto relevante fue el desempeño de Isapre Consalud, que logró revertir las pérdidas de $49.488 millones sufridas en 2024, anotando una utilidad de $15.007 millones en 2025, resultado explicado por la implementación de la Ley Corta de Isapres y una baja en el costo de licencias médicas.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ximena Lincolao, nueva ministra de Ciencia: “Ser parte del ecosistema de startups de EEUU moldeó mi forma de pensar sobre la innovación”
En LinkedIn, la secretaria de Estado anunció su salida de BuildWithin, la compañía que fundó. En el post, agradeció la confianza del Presidente José Antonio Kast para sumarla a su gabinete y destacó la visión del mandatario respecto del rol de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
Ximena Aguilera, ministra de Salud: “El sistema nunca va a funcionar de manera óptima si una parte discrimina por condición de salud”
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete