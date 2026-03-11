Resultados de ILC suben 89% en 2025

Según un comunicado emitido por el holding, el resultado se explica por “avances operativos relevantes en cada una de sus empresas y el mayor dinamismo de los mercados financieros locales”.

Inversiones La Construcción (ILC) finalizó 2025 con una utilidad neta de $279.957 millones. Esta cifra representa un crecimiento del 88,8% en comparación con el año anterior, desempeño que la compañía atribuyó a avances operativos en todas sus filiales y a un mayor dinamismo en los mercados financieros locales.

El impulso fue relevante en el cuarto trimestre, donde las ganancias ascendieron a $93.507 millones, un 150,6% por encima del mismo periodo de 2024.

El gerente general de la firma, Pablo González, destacó que estas cifras reflejan la solidez estratégica de sus unidades de negocio y una gestión orientada a la eficiencia en un entorno de cambios demográficos.

“Hemos logrado consolidar nuestra posición en todas las industrias en las que participamos, enfrentando un entorno financiero dinámico con una gestión orientada a la eficiencia y el crecimiento sostenible”, aseguró.

Pensiones y seguros

En el sector previsional y de seguros, AFP Habitat reportó un resultado de $168.951 millones, lo que significa un aumento de 20,6% respecto al año anterior, beneficiado por la rentabilidad del encaje en los multifondos.

Por su parte, la compañía de seguros Confuturo alcanzó una utilidad de $121.720 millones tras un crecimiento del 41%, apoyada por un mercado de rentas vitalicias.

Asimismo, Vivir Seguros reportó ganancias por $34.798 millones, gracias a la adjudicación de fracciones del contrato del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SISCO).

Banca y salud

El área bancaria y de salud también mostró cifras positivas. Banco Internacional incrementó sus colocaciones en un 7,9%, superando el promedio de la industria, y logró una un resultado de $52.527 millones, presentando una variación positiva por $ 2.024 millones explicada por un mayor resultado operacional bruto por un mejor desempeño de su filial Autofin, en la cual el banco, a partir del segundo trimestre de 2025, pasó a controlar un 99,9% de su propiedad.

En el ámbito de la salud, RedSalud registró un EBITDA de $99.864 millones e integró formalmente el Sanatorio Alemán a su red. Un punto relevante fue el desempeño de Isapre Consalud, que logró revertir las pérdidas de $49.488 millones sufridas en 2024, anotando una utilidad de $15.007 millones en 2025, resultado explicado por la implementación de la Ley Corta de Isapres y una baja en el costo de licencias médicas.