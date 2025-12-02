La otra herencia de Boric: más de 5.000 juicios, cientos de sumarios y decenas de proyectos clave en tramitación

Y, en medio de cuestionamientos por parte de la nueva administración de falta de transparencia, la actual dispuso una serie de antecedentes a través de la “Plataforma Traspaso de Gobierno Período 2022-2026”, que consolida de forma pública la información que se entregará a las próximas autoridades.

En materia de proyectos de ley, juicios y sumarios, los datos exponen que la administración de Kast recibirá una mochila cargada, la cual estará marcada por proyectos emblemáticos aún en trámite, demandas por término de relación laboral, y sumarios. Aquí detalles de datos disponibles hasta este lunes.

De acuerdo a información de la plataforma, en todos los ministerios hay sumarios en curso.

Apuestas en línea, sala cuna, gestión del agua, parcelaciones y cambios a Enami: los desafíos en el ámbito económico

En materia económica, los futuros secretarios de Estado tendrán varias tareas.

En Hacienda, por ejemplo -y con información al 8 de marzo-, Jorge Quiroz recibirá una cartera con 15 proyectos en trámite, y entre ellos destaca la propuesta legislativa que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea en Chile y la que crea el subsistema de inteligencia económica.

Y si bien en la plataforma no hay registro de algún juicio en curso, sí se mencionan 12 sumarios administrativos, de los cuales siete se están en estado “Pendiente cierre de la investigación”.

En el caso del Ministerio del Trabajo, por el lado de la subsecretaría del ramo, hay cuatro proyectos pendientes, siendo uno de ellos el de Sala Cuna. También se observa que hay 20 juicios, varios por reconocimiento de relación laboral y 13 sumarios, en distintas etapas.

En la subsecretaría de Previsión Social, entre los proyectos de ley que ingresaron en el actual Gobierno y que aún están en tramitación destaca el de cambios al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Al menos 5.000 juicios heredarán los 25 ministerios.

Esta repartición, además, informó cinco juicios pendientes y un sumario reportado, el que está en etapa indagatoria. Además, se reportaron 10 documentos en tramitación que deben ser tomados de razón en Contraloría. Entre los pendientes están el del reglamento de cotización con rentabilidad protegida del seguro social previsional de la reforma de pensiones y la designación del quinto integrante del Consejo Consultivo Previsional.

En Economía, entre las tres subsecretarías hay 11 proyectos en curso, 38 juicios pendientes, y 40 sumarios.

Entrando a las áreas sectoriales, el escenario es diverso. El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, asumirá con una agenda legislativa cargada. Actualmente, se tramitan 12 proyectos de ley en distintas etapas, la mayoría con un eje común: la gestión del agua.

En el ámbito judicial, la nueva administración del MOP deberá hacer frente a nueve juicios en tribunales, además de 73 sumarios administrativos, dos de los cuales se arrastran desde el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

Iván Poduje llegará a liderar un Ministerio de Vivienda y Urbanismo que hoy registra 229 sumarios e investigaciones en curso. En el ámbito de la justicia ordinaria, la cartera dejará 31 juicios en proceso, varios de ellos relacionados con la restitución de fondos y recursos de protección. A esto se suman nueve documentos que aún deben ser tomados de razón por la Contraloría.

En el plano legislativo, la agenda que quedará bajo la conducción de Poduje contempla cuatro proyectos de ley en trámite. Uno de ellos busca agilizar la obtención de permisos de urbanización y edificación; otro apunta a fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país. También se cuenta la iniciativa destinada a regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural, en particular las parcelaciones.

En Minería, la plataforma informa dos proyectos de ley en curso, siendo el más importante aquel que moderniza el gobierno corporativo de Enami, iniciativa que puede cambiar con el nuevo Gobierno, dado que contempla la salida de los directores de gremios como Sonami, lo que es muy resentido por esta organización.

Dicho ministerio también hereda ocho juicios, cinco de ellos contenciosos laborales, así como 12 sumarios administrativos.

Con relación a Medio Ambiente, la próxima ministra Francisca Toledo deberá hacerse cargo de tres proyectos de ley, entre ellos la propuesta que fortalece y mejora la eficiencia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente.

En materia judicial -y de acuerdo a información actualizada al 31 de enero-, Toledo deberá hacer frente a 49 juicios, varios de ellos en el Segundo Tribunal Ambiental, y 30 sumarios.