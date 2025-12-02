La otra herencia de Boric: más de 5.000 juicios, cientos de sumarios y decenas de proyectos clave en tramitación
Tras una semana cargada de polémica, el pasado domingo el Presidente de la República saliente, Gabriel Boric, y el mandatario electo, José Antonio Kast, retomaron las conversaciones para dar continuidad al traspaso de mando, una reunión con la que se buscó dejar atrás las acusaciones y críticas entre ambos sectores como consecuencias de la concesión para la instalación de un cable submarino de fibra óptica entre Chile y China.
Y, en medio de cuestionamientos por parte de la nueva administración de falta de transparencia, la actual dispuso una serie de antecedentes a través de la “Plataforma Traspaso de Gobierno Período 2022-2026”, que consolida de forma pública la información que se entregará a las próximas autoridades.
En materia de proyectos de ley, juicios y sumarios, los datos exponen que la administración de Kast recibirá una mochila cargada, la cual estará marcada por proyectos emblemáticos aún en trámite, demandas por término de relación laboral, y sumarios. Aquí detalles de datos disponibles hasta este lunes.
Apuestas en línea, sala cuna, gestión del agua, parcelaciones y cambios a Enami: los desafíos en el ámbito económico
De acuerdo a información de la plataforma, en todos los ministerios hay sumarios en curso.
En materia económica, los futuros secretarios de Estado tendrán varias tareas.
En Hacienda, por ejemplo -y con información al 8 de marzo-, Jorge Quiroz recibirá una cartera con 15 proyectos en trámite, y entre ellos destaca la propuesta legislativa que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea en Chile y la que crea el subsistema de inteligencia económica.
Y si bien en la plataforma no hay registro de algún juicio en curso, sí se mencionan 12 sumarios administrativos, de los cuales siete se están en estado “Pendiente cierre de la investigación”.
En el caso del Ministerio del Trabajo, por el lado de la subsecretaría del ramo, hay cuatro proyectos pendientes, siendo uno de ellos el de Sala Cuna. También se observa que hay 20 juicios, varios por reconocimiento de relación laboral y 13 sumarios, en distintas etapas.
En la subsecretaría de Previsión Social, entre los proyectos de ley que ingresaron en el actual Gobierno y que aún están en tramitación destaca el de cambios al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
Al menos 5.000 juicios heredarán los 25 ministerios.
Esta repartición, además, informó cinco juicios pendientes y un sumario reportado, el que está en etapa indagatoria. Además, se reportaron 10 documentos en tramitación que deben ser tomados de razón en Contraloría. Entre los pendientes están el del reglamento de cotización con rentabilidad protegida del seguro social previsional de la reforma de pensiones y la designación del quinto integrante del Consejo Consultivo Previsional.
En Economía, entre las tres subsecretarías hay 11 proyectos en curso, 38 juicios pendientes, y 40 sumarios.
Entrando a las áreas sectoriales, el escenario es diverso. El futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, asumirá con una agenda legislativa cargada. Actualmente, se tramitan 12 proyectos de ley en distintas etapas, la mayoría con un eje común: la gestión del agua.
En el ámbito judicial, la nueva administración del MOP deberá hacer frente a nueve juicios en tribunales, además de 73 sumarios administrativos, dos de los cuales se arrastran desde el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.
Iván Poduje llegará a liderar un Ministerio de Vivienda y Urbanismo que hoy registra 229 sumarios e investigaciones en curso. En el ámbito de la justicia ordinaria, la cartera dejará 31 juicios en proceso, varios de ellos relacionados con la restitución de fondos y recursos de protección. A esto se suman nueve documentos que aún deben ser tomados de razón por la Contraloría.
En el plano legislativo, la agenda que quedará bajo la conducción de Poduje contempla cuatro proyectos de ley en trámite. Uno de ellos busca agilizar la obtención de permisos de urbanización y edificación; otro apunta a fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país. También se cuenta la iniciativa destinada a regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural, en particular las parcelaciones.
En Minería, la plataforma informa dos proyectos de ley en curso, siendo el más importante aquel que moderniza el gobierno corporativo de Enami, iniciativa que puede cambiar con el nuevo Gobierno, dado que contempla la salida de los directores de gremios como Sonami, lo que es muy resentido por esta organización.
Dicho ministerio también hereda ocho juicios, cinco de ellos contenciosos laborales, así como 12 sumarios administrativos.
Con relación a Medio Ambiente, la próxima ministra Francisca Toledo deberá hacerse cargo de tres proyectos de ley, entre ellos la propuesta que fortalece y mejora la eficiencia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia de Medio Ambiente.
En materia judicial -y de acuerdo a información actualizada al 31 de enero-, Toledo deberá hacer frente a 49 juicios, varios de ellos en el Segundo Tribunal Ambiental, y 30 sumarios.
Los pendientes del ámbito político: TVN, relaciones exteriores y seguridad
Mara Sedini deberá hacer frente a cuatro proyectos en tramitación.
En el plano más político, los desafíos también son de diversa índole.
El próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, recibirá una cartera con importantes retos. Por el lado de la subsecretaría del ramo, hay nueve proyectos en tramitación, entre ellos el que busca modificar la Ley N° 21.325 para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa, y la que reforma el Sistema Político.
En materia judicial, aquí la mochila es pesada, ya que se recibirán 2.764 juicios, y la mayor parte corresponde a juicios por demora en regularización y en nacionalización. Con relación a los sumarios, hay 24 en curso.
Por el lado de la subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, se informó de tres proyectos, 12 juicios (varios autodespidos) y 60 sumarios, pero varios son anteriores a la administración de Gabriel Boric, y están inconclusos.
Por el lado de las Relaciones Exteriores, entre ambas subsecretarías (Relaciones Económicas Internacionales y Relaciones Exteriores), se informó de 89 proyectos -entre ellos varios protocolos de colaboración, convenios y acuerdos de asociación económica-, de los cuales 62 están aprobados. Además, hay 36 juicios y 58 sumarios.
2.764 juicios heredará la subsecretaría de interior.
La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, le entregará a Mara Sedini cuatro proyectos en tramitación, entre ellos el proyecto que modifica la ley de Televisión Nacional de Chile. Además, hay ocho juicios en desarrollo, y 26 sumarios.
Con relación al ministerio de Seguridad Pública, Trinidad Steinert recibirá una serie de tareas. Por el lado de la Subsecretaría de Prevención del Delito, heredará nueve proyectos, entre ellos la propuesta legal que busca tipificar el delito de reclutamiento de niños, niñas o adolescentes para cometer ilícitos, por parte de asociaciones delictivas o criminales; y el que prohíbe el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar.
Con relación a los juicios y sumarios, entre la subsecretaría de Prevención del Delito y la subsecretaría de Seguridad Pública, entregarán a la administración Kast 1.182 juicios (varios de ellos provienen del Ministerio de Interior). Además hay 56 sumarios.
Portabilidad eléctrica, camas críticas y prevención de incendios: los otros retos sectoriales
May Chomali recibe una cartera con 545 proyectos en ejecución o preparación.
En energía -y con datos actualizados al 7 de marzo- la próxima titular de la cartera, Ximena Rincón, heredará nueve proyectos en trámite, entre los que destaca la propuesta que establece el derecho a la portabilidad eléctrica y el que impulsa la producción y uso del hidrógeno verde en el país.
En materia judicial, recibirá 22 juicios en curso, varios de ellos demandas de tutela laboral y 52 sumarios.
En el sector salud, May Chomali recibe una cartera con 545 proyectos en ejecución o preparación, entre los que aún se cuentan las regularizaciones de honorarios Covid y expansiones presupuestarias de camas críticas, además de cientos de remodelaciones y renovaciones de centros de salud a lo largo del país.
Entre ambas subsecretarías (Redes Asistenciales y Salud Pública), el Ministerio tiene 390 juicios pendientes, 390 sumarios y/o investigaciones abiertas y 26 medidas pendientes de toma de razón por la Contraloría.
Hay, además, ocho proyectos de Ley en tramitación, incluyendo el que busca modernizar los Servicios de Salud y otras instituciones del sector; y el que tiene el fin de eliminar las preexistencias en el sector privado.
En salud hay 545 proyectos en ejecución o preparación.
Con relación a Transportes y Telecomunicaciones, la Subsecretaría de Telecomunicaciones tiene tres proyectos de ley en tramitación. De ellos, el más polémico es aquel que crea radios públicas nacionales, que probablemente no sea impulsado por la administración Kast.
En Subtel hay 12 juicios activos, siendo uno de los más importantes el relativo a los prefijos y en donde la Corte Suprema falló a favor del retail financiero.
En término de investigaciones internas, hay 24 sumarios administrativos, ocho de los cuales están pendientes de resolución del subsecretario.
La Subsecretaría de Transportes lleva adelante nueve iniciativas de ley, gran parte de ellas enfocadas a la seguridad en la movilidad y una ligada a sistemas para reducir la evasión en el transporte público. Esta repartición contabiliza 80 juicios, 35 de ellos de extrabajadores. Además, la repartición traspasa a la siguiente administración 98 indagatorias a sus funcionarios, 50 de ellos como investigación sumaria y 48 como sumario administrativo.
El Ministerio de Agricultura llega a las manos de Jaime Campos con 15 juicios pendientes, 17 investigaciones o sumarios y 8 documentos a la espera de la toma de razón de Contraloría.
Entre los cinco proyectos de Ley que están en trámite, resalta el que regula la prevención de incendios forestales, que recién la semana pasada llegó a Comisión Mixta.
Según la Plataforma de Traspaso de Gobierno, el ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, notificó siete proyectos de ley: uno de ellos ya publicado, dos pendientes de promulgación y publicación en el Diario Oficial y cuatro en trámite. Entre estos últimos, el que dicta normas sobre transferencia de tecnología y conocimiento, ingresado en marzo de 2024, y el que regula los sistemas de inteligencia artificial, presentado en mayo de 2024. Ambos están actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado.
También registra dos juicios pendientes, seis sumarios y una investigación sumaria en curso.
