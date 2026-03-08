Marchas por Día Internacional de la Mujer: cerca de 40 mil asistentes en Santiago e incidentes aislados marcaron nueva jornada del 8M

La movilización formó parte de más de 42 eventos que, desde el pasado viernes y hasta la jornada de este lunes, se replicaron en distintas ciudades del país.

Este domingo se conmemoró en Chile el Día Internacional de la Mujer, una jornada marcada por marchas, espectáculos y actividades culturales que buscaron visibilizar las demandas por la igualdad de género, los derechos laborales y el fin de la violencia hacia las mujeres.

La Coordinadora Feminista 8M convocó a su tradicional marcha en Santiago, que partió a las 10:00 horas desde Plaza Italia y se extendió por la Alameda hacia el poniente. Bajo la consigna “Ni un paso atrás, cien pasos adelante”, la manifestación reunió a cerca de 40 mil asistentes en la Región Metropolitana, según informaron desde Carabineros.

La movilización formó parte de más de 42 eventos que, desde el viernes y hasta la jornada de este lunes, se replicaron en distintas ciudades del país, donde agrupaciones feministas, organizaciones sociales, instituciones culturales y municipios convocaron a marchas, actos culturales y actividades conmemorativas para reflexionar sobre los avances y desafíos en materia de igualdad de género.

Aunque muchas de las actividades se desarrollaron con normalidad, Carabineros de Chile informó de incidentes aislados registrados durante la jornada. En el eje Alameda, un grupo realizó rayados y activó bengalas frente a la Casa Central de la Universidad de Chile, lo que derivó en la intervención preventiva de las fuerzas policiales.

Balance del Gobierno

Durante la jornada, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, abrió el discurso del acto institucional, donde agradeció el trabajo transversal y destacó que los avances impulsados durante esta administración han buscado entregar a las próximas generaciones “un margen mayor de libertad”.

En esa línea, hizo énfasis en la promulgación de la Ley Integral contra la violencia, uno de los principales hitos de su gestión, que amplía las definiciones de abuso y establece un Sistema Integrado de Gestión de Casos para 2029.

A su vez, resaltó la expansión de la red de atención, que pasó de tres a 27 centros complejos en todas las regiones, junto con los avances de la Ley Antonia -que duplicó el plazo para denunciar delitos sexuales- y la modificación del reglamento de objeción de conciencia en la ley de tres causales.

“Nuestro llamado hoy es claro: resguardar lo construido y garantizar la continuidad de las políticas públicas es una obligación del país”, dijo la ministra.

Por otro lado, el Presidente Gabriel Boric cerró el acto institucional y, además de reconocer el trabajo histórico del movimiento feminista, dedicó parte de su discurso a interpelar directamente a los hombres del país. “Avanzar en la equidad implica perder privilegios conscientes o inconscientes”, señaló.

El mandatario también destacó la irrupción de las mujeres en espacios de poder y aprovechó la instancia para expresar su respaldo a una eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

La brecha salarial persiste

Si bien Chile ha fortalecido su legislación en materia de igualdad, aún persisten brechas en el mercado laboral. Según datos para América Latina de Buk -plataforma de gestión de recursos humanos-, el salario bruto promedio que reciben los hombres en la región es US$ 297 mensuales más alto que el de las mujeres, lo que equivale a una brecha de 16,9% en promedio.

En ese contexto, Chile se ubicó como el país con la mayor brecha salarial de género en la región (17%), seguido por México (16,6%), Perú (11,9%) y Colombia (5,7%).

Con todo, expertos han señalado que, pese a los avances en materia de derechos laborales vinculados a la maternidad y la corresponsabilidad, todavía persiste el reto de la aplicación efectiva de las leyes y el desconocimiento de herramientas disponibles por parte de las trabajadoras.