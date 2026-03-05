Sernac inicia monitoreo de venta de melatonina tras aumento de intoxicación en menores de edad
Esto debido a que el Instituto de Salud Pública (ISP) alertó a la comunidad sobre el significativo aumento de menores intoxicados por el fármaco.
Noticias destacadas
El Sernac inició un monitoreo a la venta de melatonina en diversos comercios del país, tras detectar su comercialización en formatos de “gomitas” e incluso presentándose como suplemento alimenticio natural e inocuo para el sueño infantil, pese a que la norma exige que la adquisición de este tipo de productos sea bajo receta médica, señaló la entidad en un comunicado.
Según explicó el Sernac, el análisis del servicio considera, en un primer momento, la revisión digital de sitios web de farmacias, marketplaces y tiendas de suplementos, para verificar el ofrecimiento de melatonina pediátrica, "antecedentes que serán relevantes para determinar acciones posteriores".
Adicionalmente, el organismo verificará, en caso de ocurrir, bajo qué condición se realiza dicha comercialización. Por ejemplo, si se trata de melatonina para adultos o niños, y si los locales exigen receta médica.
Esta advertencia se da luego de un aumento preocupante de "casos de intoxicación accidental por melatonina en niños, especialmente asociados a productos con presentaciones atractivas como las "gomitas", según un reciente informe del Instituto de Salud Pública. En Chile, ningún producto autorizado se presenta de esta forma, advirtió el ISP.
Incrementos de sobredosis
El comunicado del Sernac destacó que los análisis de datos recopilados por centros de especialistas que establecen un incremento de casos de ingestión de melatonina. Asimismo, mencionó que el Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CITUC), los casos aumentaron un 230% entre 2019 y 2022.
Adicionalmente, durante los últimos años se ha evidenciado un incremento de las consultas en los servicios de urgencia por ingesta de melatonina en niños, fenómeno que previamente se vio a nivel internacional, y que actualmente comienza a evidenciarse también en Chile.
Respecto de la sintomatología, los pacientes presentan somnolencia, letargia, taquicardia, dolor abdominal y vómitos, informó el Sernac.
"El 36,6% de todas las ingestiones reportadas corresponden a niños menores de 12 años, en tanto, el 38,2% corresponden a adolescentes entre 12 y 18 años", detalló el comunicado.
Recomendaciones del IPS
La reciente nota informativa de farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública detalló algunas recomendaciones:
- Antes de recurrir a melatonina, es fundamental establecer una base sólida de salud: buena nutrición, ejercicio diario y hábitos de sueño saludables (como eliminar la luz ambiental cerca de la hora de dormir).
- La melatonina puede presentar interacciones con otros medicamentos,como los: anticoagulantes, anticonceptivos, medicamentos para la diabetes, antihipertensivos y fármacos inmunosupresores.
- El uso de melatonina sin supervisión médica aumenta el riesgo de reacciones adversas graves e intoxicaciones. Si el médico la prescribe, se recomienda administrarla 30 a 60 minutos antes de acostarse.
- Embarazo y lactancia: Se recomienda evitar su uso, ya que la melatonina cruza la barrera placentaria y se excreta en la leche materna.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Otra inmobiliaria rechaza nuevo plan regulador de Lo Barnechea: dice que es una regulación expropiatoria que elude compensación
“Al cambiar el uso de suelo a Área Verde sin expropiar, el municipio incurre en una desviación de poder, buscando obtener un beneficio público (espacio verde o restricción de densidad) a costo cero”, sostiene el privado.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete