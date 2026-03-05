Sernac inicia monitoreo de venta de melatonina tras aumento de intoxicación en menores de edad

Esto debido a que el Instituto de Salud Pública (ISP) alertó a la comunidad sobre el significativo aumento de menores intoxicados por el fármaco.

El Sernac inició un monitoreo a la venta de melatonina en diversos comercios del país, tras detectar su comercialización en formatos de “gomitas” e incluso presentándose como suplemento alimenticio natural e inocuo para el sueño infantil, pese a que la norma exige que la adquisición de este tipo de productos sea bajo receta médica, señaló la entidad en un comunicado.

Según explicó el Sernac, el análisis del servicio considera, en un primer momento, la revisión digital de sitios web de farmacias, marketplaces y tiendas de suplementos, para verificar el ofrecimiento de melatonina pediátrica, "antecedentes que serán relevantes para determinar acciones posteriores".

Adicionalmente, el organismo verificará, en caso de ocurrir, bajo qué condición se realiza dicha comercialización. Por ejemplo, si se trata de melatonina para adultos o niños, y si los locales exigen receta médica.

Esta advertencia se da luego de un aumento preocupante de "casos de intoxicación accidental por melatonina en niños, especialmente asociados a productos con presentaciones atractivas como las "gomitas", según un reciente informe del Instituto de Salud Pública. En Chile, ningún producto autorizado se presenta de esta forma, advirtió el ISP.

Incrementos de sobredosis

El comunicado del Sernac destacó que los análisis de datos recopilados por centros de especialistas que establecen un incremento de casos de ingestión de melatonina. Asimismo, mencionó que el Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CITUC), los casos aumentaron un 230% entre 2019 y 2022.

Adicionalmente, durante los últimos años se ha evidenciado un incremento de las consultas en los servicios de urgencia por ingesta de melatonina en niños, fenómeno que previamente se vio a nivel internacional, y que actualmente comienza a evidenciarse también en Chile.

Respecto de la sintomatología, los pacientes presentan somnolencia, letargia, taquicardia, dolor abdominal y vómitos, informó el Sernac.

"El 36,6% de todas las ingestiones reportadas corresponden a niños menores de 12 años, en tanto, el 38,2% corresponden a adolescentes entre 12 y 18 años", detalló el comunicado.

Recomendaciones del IPS

La reciente nota informativa de farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública detalló algunas recomendaciones:

