Quiebre entre Boric y Kast: las fechas y frases que enturbiaron el cambio de mando presidencial

Un abrupto final tuvo este martes la tercera reunión de traspaso de mando entre la administración de Gabriel Boric y la venidera de José Antonio Kast. Tras 25 minutos, el Presidente electo dejó La Moneda y se suspendieron las bilaterales previstas entre diversos ministros.

¿El motivo? Un tema que ha tenido al Gobierno actual dando explicaciones a partir del 20 de febrero: el cable submarino Chile-China. Ese día se conoció la revocación de visas por parte de Estados Unidos a tres funcionarios chilenos -incluido el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz-, acusados de “socavar la seguridad regional”, medida que Boric calificó como “arbitraria, unilateral y sorpresiva” y salió a explicar que era una iniciativa en etapa preliminar.

El futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, se limitó a establecer que el responsable de la política exterior del país es Boric y que antes de dar cualquier declaración, era necesario conocer todos los antecedentes. Pero estos se han ido sumando de a poco. El mismo Muñoz enrareció la situación cuando se supo que había recibido una llamada del subsecretario de EEUU, quien le advirtió de siete ciberataques.

Ya antes se había sabido que a fines de enero echó pie atrás un decreto que autorizaba la concesión de China Mobile para “instalar, operar y explotar una red de transmisión por cable de fibra” desde Concón a Hong Kong.

1 Retractarse o aclarar

Sin previo aviso y ante la sorpresa de los periodistas que estaban en el patio de Los Naranjos, a las 8:30 de este martes, el actual mandatario bajó por las escaleras desde su despacho -junto a algunos de sus ministros- y, sin dar tiempo incluso a que se instalara el micrófono oficial, entregó su versión de lo que estaba pasando: “El Presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado de esta situación antes, y como eso es falso, no lo voy a hacer”.

La respuesta no tardó y también escoltado por su futuro gabinete, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), José Antonio Kast explicó que no exigió retractarse, sino que le pidió a Boric que aclarara sus dichos.

¿Cuáles? Este lunes 2 de marzo desde Juan Fernández, Boric realiza una entrevista con Mega, en que señala que se contactó con Kast el 18 de febrero telefónicamente: “Le dije que quería conversar sobre específicamente el cable submarino porque me parecía que como es una decisión delicada dada la situación geopolítica” era necesario conversar y por eso se acordó el encuentro de este martes.

Pero lo que encendió más los ánimos fueron las declaraciones en el propio palacio de La Moneda del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien tras reunirse este lunes con su par Álvaro Elizalde, sostuvo que “nunca fuimos informados” y lo que dice Boric en la entrevista “no es verdad”.

2 Informar vs enunciar

“Se ha dado una controversia entre lo que es informar y enunciar. Y en esto quiero ser muy preciso”, dijo Kast, al explicar que con Boric había tenido tres encuentros previos al de este martes. Dos formales: uno, donde él lo felicita por el triunfo, otro por el traspaso de las funciones. “El día 18 de febrero, recibo una llamada del Presidente, concordada a través de nuestros jefes de gabinete”, donde reconoce que le comenta lo del cable submarino sin entrar en mayores detalles. Es aquí donde el actual gobernante le pide una reunión para profundizar en ese y en otros temas como migración, Sename y macrozona sur.

Sin embargo, Kast el 26 de febrero indicó, luego de una reunión en Contraloría con su gabinete, que pidió una reunión a Boric para conversar sobre algunos temas en que hay falta de información como el impasse por el cable submarino y el mayor déficit fiscal, entre otras materias.

Pasadas las 11 de la mañana, Kast entregó su versión de los hechos en la OPE. Foto: Aton.

3 Número desconocido

El 20 de febrero, tras conocerse la revocación de visas por parte de Estados Unidos, Boric –quien estaba en Rapanui- intenta comunicarse con Kast.

Desde La Moneda señalaron que no solo fue Boric quien lo llamó directamente. La gestión también la hizo su jefe de gabinete Carlos Durán; su jefa de asesores, Aisén Etcheverry; y su jefa de Comunicaciones, Nicole Vergara, a sus pares en el Gobierno entrante. Incluso, les dejaron mensajes escritos de que “lo llamarán desde un número desconocido” para que conteste, pero no se logra la comunicación. Por eso, Boric habló de que no hubo voluntad de querer responder.

La versión de Kast es distinta: señaló que no contesta números desconocidos; y que, cuando está en reuniones, no pone atención a su teléfono; y que hay canales abiertos con sus asesores para haber logrado esa conversación por teléfono que, en definitiva, no ocurrió.

4 Las versiones de Muñoz

Otro capítulo de la trama del cable submarino chino se refiere a los dichos del ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien previo a la reunión de este martes entre Boric y Kast reconoció que no le informó a su sucesor, Louis De Grange, sobre el cable submarino transpacífico en la reunión bilateral que sostuvieron el pasado 13 de febrero.

“En la primera reunión, el tema del cable submarino chino, la propuesta, estaba todavía en desarrollo y yo la había guardado para poder conversarlo en la reunión bilateral de Telecomunicaciones, porque me parecía que era un tema un poco más confidencial”, sostuvo.

Desde el oficialismo indicaron que la situación del cable chino era un tema que estaba concentrado principalmente en la Cancillería; y que por ser una materia geopolítica, se conversó más en detalle entre los titulares entrantes y salientes de dicha cartera.

Según el canciller Alberto van Klaveren, el 3 y el 17 de febrero el mismo le informó a su sucesor, Francisco Pérez Mackenna, en el marco de sus bilaterales la compleja situación que se estaba viviendo con el proyecto del cable chino.

Pero al terminar la tarde de este martes Muñoz entregó una nueva versión del cable a China. Informó que recibió una llamada del subsecretario norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, el día 8 de febrero y habría sido la tercera conversación que las autoridades chilenas habrían mantenido con las estadounidenses (contando la conversación que mantuvo el jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Guillermo Petersen, con un representante de la embajada de EEUU). En ese diálogo se le advirtió de siete ciberataques: a seis firmas de telecomunicaciones y a una constructora.

“Acá tengo evidencia de que los ciberataques que han ocurrido desde China son siete que, si recuerdo bien, seis son dirigidos a empresas de telecomunicaciones a distintas IP (...) y uno de ellos, argumenta Estados Unidos, va dirigido desde China a empresas constructoras que hoy día compiten con empresas chinas por distintas partes del mercado”, dijo Muñoz.

5 Suspensión de bilaterales

El quiebre entre las dos administraciones desencadenó que no se realizaran las cinco bilaterales previstas para la jornada del martes en La Moneda y la suspensión de todas las reuniones de coordinación.

Kast y Boric salieron del despacho presidencial y pasaron al salón amarillo donde los ministros entrantes y salientes de Interior, Hacienda, Cancillería, Justicia y Transportes los esperaban. Fue aquí donde, según algunos asistentes, Kast reconoció que le mencionaron el 18 de febrero el caso del cable submarino, pero sin detalles.

Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. La última bilateral que se realizó fue la de Previsión Social, efectuada a las 10 am de este martes.

6 Traspaso ejemplar

La jornada cerró con una vocería de la ministra Camila Vallejo, quien en La Moneda señaló que “valoran que el Presidente electo dijo la verdad y que hubo una conversación el 18 de febrero sobre el cable chino con Boric” y agregó que el Gobierno sigue con total disposición a retomar las reuniones bilaterales para continuar la tradición republicana de “un traspaso de mando ordenado y limpio”.

También el Presidente Boric, antes de viajar a Punta Arenas, publicó en su cuenta de X que “lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado”.

Sin embargo, agregó que “avancemos juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida”.

Transcurrida la tarde, el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, escribió en sus redes sociales un llamado a retomar el diálogo. “Como Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento (cardenal Raúl Silva), llamo a G. Boric y a J. A, Kast a que vuelvan a dialogar. Chile pide consensos y unidad. Además, sería un gran ejemplo para los jóvenes. El todo es más que las partes. ¡Atrévanse por amor a Chile!”. A los pocos minutos el Presidente Boric le contestó por su cuenta de X: “100% disponible”.

7 El día después

A 24 horas del quiebre, Boric sostendrá diversas actividades en Punta Arenas, en lo que será su última gira a regiones, mientras que el mandatario electo tiene convocado a su gabinete de ministros y subsecretarios a una reunión de trabajo para coordinar el inicio de su Gobierno y trazar la hoja de ruta para su administración. Todo a la espera de un posible acercamiento de posiciones para lograr la reconciliación y retomar el camino del diálogo.