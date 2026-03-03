Dólar se dispara $ 13 en apertura a medida que siguen las compras globales por la incertidumbre en Medio Oriente

A nivel internacional, el dollar index escalaba 0,9% a 99,3 puntos, máximos de seis semanas, y también los rendimientos del Tesoro volvían a subir. El cobre Comex caía 2,4% a US$ 5,81 por libra, y el petróleo Brent avanzaba 7,5% a US$ 83,6 por barril, su mayor precio desde julio de 2024.

La guerra de Estados Unidos contra Irán entraba este martes en su cuarta jornada, sin señales de desescalar pronto, y los inversionistas tomaban nota aumentando aún más su exposición al dólar y la energía.

El precio del dólar abrió con un alza de $ 13,1 hasta los $ 894,9 en el mercado cambiario chilenodespués de subir casi $ 10 en una tercera sesión consecutiva de ganancias este lunes, según los datos de Bloomberg.

A nivel internacional, el dollar index escalaba 0,9% a 99,3 puntos, máximos de seis semanas, y también los rendimientos del Tesoro volvían a subir ante los riesgos inflacionarios. El cobre Comex caía 2,4% a US$ 5,81 por libra, y el petróleo Brent avanzaba 7,5% a US$ 83,6 por barril, su mayor precio desde julio de 2024.

"El dólar sigue siendo un refugio seguro ante las nuevas preocupaciones sobre los riesgos relacionados con Irán. Además del atractivo tradicional de su liquidez en tiempos de turbulencias, el posicionamiento del mercado era muy corto en dólares antes de que estallara la crisis, por lo que todavía existe un importante combustible procedente de la liquidación de posiciones", dijo el head global de Estrategia Macro en Saxo Bank, John Hardy.

"Además, desde el punto de vista estratégico, EEUU es la primera potencia mundial en petróleo y gas natural y es invulnerable a las interrupciones del suministro procedentes de la región", complementó.

La incertidumbre sobre la duración de este conflicto está creciendo, después de que tanto Donald Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, dijeran que los ataques más importantes contra Irán aún están por llegar. Teherán ha lanzado represalias múltiples territorios vecinos de países que albergan bases estadounidenses.

La embajada estadounidense en Riad, la capital de Arabia Saudita, fue atacada por dos drones, según el Ministerio de Defensa saudí. El Departamento de Estado instó a los ciudadanos estadounidenses a abandonar los países de Medio Oriente.

Los bancos de inversión Goldman Sachs y JP Morgan estiman que existe el riesgo de un aumento repentino del precio del crudo hasta un rangoe ntre US$ 100 y US$ 130 por barril, si es que se produce una interrupción prolongada del suministro a través del estrecho de Ormuz, lo que en gran parte vendría por la imposibilidad de contratar seguros para el transporte marítimo.

El gas natural de referencia en Europa se hs disparado más de 80% solamente esta semana, producto de los ataques a importantes plantas de gas natural licuado en Qatar, forzando a la estatal del país a declarar fuerza mayor e interrumpir la producción.