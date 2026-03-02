"Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza": Trump advierte que la "gran ola" en la guerra con Irán aún está por llegar
El mandatario republicano añadió que Estados Unidos no sabe quién será el nuevo líder del país tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.
La "gran ola" aún está por llegar en la guerra con Irán, declaró el presidente estadounidense Donald Trump a la CNN el lunes.
El republicano añadió que Estados Unidos no sabe quién será el nuevo líder del país tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.
"Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza. La gran ola aún no ha llegado. La grande está al caer", afirmó Trump, quien declaró a la CNN que no estaba claro quién está a cargo del país en estos momentos.
"No sabemos quién es el líder. No sabemos a quién elegirán", afirmó.
Reuters informó el domingo que muchos funcionarios estadounidenses de alto rango siguen siendo escépticos sobre la posibilidad de que la operación militar contra la república islámica conduzca a un cambio de régimen a corto plazo.
