Tribunal Europeo confirma colusión de Latam y LAN Cargo y la obliga a pagar 2 millones de euros

Según estableció la Comisión Europea, Latam se coludió con otras 11 aerolíneas de carga para fijar ciertos precios entre 2003 y 2006. La chilena apeló a la sentencia, pero el Tribunal desestimó todas sus alegaciones y la condenó, además, a pagar las costas judiciales. Latam recibió la menor multa.

Por: Nicolás Durante

Publicado: Lunes 2 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Origen del caso 

