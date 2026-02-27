MOP modifica concesión del aeropuerto de La Serena e incorpora nuevas exigencias de seguridad solicitadas por la DGAC

Entre las medidas requeridas por la autoridad de aviación estaba la implementación de un Lector Automático de Etiquetas (ATR) para reforzar la trazabilidad del equipaje. La puesta en servicio del nuevo aeropuerto se mantiene fijada para febrero de 2028.

El Ministerio de Obras Públicas modificó, por razones de interés público, las características del contrato de concesión del Aeropuerto La Florida de La Serena, incorporando nuevas obras y exigencias técnicas solicitadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Desde la Dirección de Concesiones explicaron que durante el desarrollo de las ingenierías definitivas del contrato, la DGAC detectó brechas en materia de seguridad y trazabilidad de equipaje.

“Efectivamente, durante el desarrollo de las ingenierías definitivas del contrato de concesión, la DGAC identificó la necesidad de dotar de mayor seguridad al proceso de inspección de equipaje de salida mediante la incorporación de un equipo Lector Automático de Etiquetas (ATR) al sistema de manejo de equipaje (BHS), lo que aportará trazabilidad y seguimiento del equipaje”, señalaron desde concesiones.

La modificación también considera ajustes en radiocomunicaciones y vialidad interna. “Por otra parte, se está incorporando una frecuencia adicional para el sistema de radiocomunicaciones del aeropuerto y se están contratando obras de ajuste al diseño de la vialidad interna del aeropuerto, que permita ingresos y salidas coordinados con el nuevo proyecto Ruta 41_CH que lleva adelante la Dirección de Vialidad”, agregaron.

El monto máximo asociado a estas nuevas exigencias asciende a UF 21.477,87 (aproximadamente $ 816 millones), lo que representa solo 1,52% adicional respecto del presupuesto inicial del proyecto. En la práctica, es un ajuste menor dentro del total del contrato, pero deja por escrito que el aeropuerto tendrá mayores exigencias técnicas y de seguridad que no estaban consideradas cuando se adjudicó originalmente la concesión.

Plazos

La modificación también implicó mover fechas dentro del calendario del contrato. Según el decreto publicado en el Diario Oficial, varios hitos ligados a las instalaciones aeronáuticas de la DGAC se reprogramaron respecto de lo que establecían las bases originales.

En concreto, la Puesta en Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras, el hito que habilita formalmente la entrada en operación del nuevo terminal, se aplazó un año a febrero de 2028. Este ajuste responde a la incorporación de nuevas obras y exigencias técnicas que alteraron la ruta crítica del proyecto y obligaron a redefinir la secuencia de trabajos.

Sin embargo, desde la Dirección de Concesiones subrayan que lo que se modificó fueron hitos intermedios. “Si bien algunos hitos de avance intermedios se estarían aplazando, el plazo máximo para la puesta en servicio del nuevo Aeropuerto de La Serena no se modificó, manteniendo su fecha vigente 07-02-2028”, precisaron.

El decreto también fija reglas claras para las nuevas ingenierías. Habrá 60 días para desarrollarlas y 30 días para que el Inspector Fiscal las revise. Si hay atrasos imputables a la concesionaria se aplicarán multas de 5 UTM diarios.

En lo económico, el documento detalla los montos asociados a las nuevas ingenierías y obras adicionales y deja establecido cómo se compensarán dentro del marco de la Ley de Concesiones. Además, señala expresamente que la ampliación de plazos no generará costos adicionales que deban ser cubiertos por el Estado.