Industria pisquera alerta por recorte a glosa de promoción internacional en plena recuperación exportadora

Gremio advierte que este ítem es clave para la apertura de mercados y el acceso de pequeños productores al exterior.

El eventual recorte de la glosa presupuestaria destinada a la promoción internacional del pisco abrió un flanco de preocupación en la industria justo cuando las exportaciones muestran señales de recuperación. El programa, que este 2026 cumple su cuarto año de ejecución, ha coincidido con alzas consecutivas en los envíos y con una mayor presencia de pequeños productores en ferias y mercados estratégicos.

Según explicó en entrevista a DF Regiones, el gerente general de Pisco Chile, Manuel Schneider, el instrumento opera a través de ProChile y considera originalmente una asignación de $1.500 millones, aunque el último año se ha trabajado con cerca de $1.000 millones. “Nosotros nos mantenemos a la expectativa sobre cómo nos podría afectar el recorte presupuestario que se anunció en la glosa” señaló.

Cifras de Aduanas y de ProChile muestran que tras una caída de 50% en exportaciones entre 2022 y 2023 , los envíos crecieron 31,4% entre 2023 y 2024 y 27,6% entre 2024 y 2025. “El último año hemos tenido un crecimiento de un 27% en exportaciones”, indicó, vinculando directamente esas cifras al esfuerzo de promoción en el exterior.

Despegue en Asia y Europa

El impacto también se refleja en la evolución por mercados entre 2024 y 2025. Por ejemplo, China se convirtió en el principal destino del pisco chileno en 2025, con exportaciones por US$ 1.001.033, lo que representó un crecimiento de 461,1% respecto del año anterior, según datos de ProChile y el Servicio Nacional de Aduanas.

En Europa, España mostró una recuperación significativa, alcanzando US$310.317, con un alza de 188,8%, mientras que Alemania se consolidó como un mercado estable con envíos por US$ 458.058 y un crecimiento de 73,1%.

Estados Unidos, en tanto, se mantuvo como el segundo destino más relevante, con US$ 723.812, aunque registró una caída de 10,8% en 2025, explicada por un mayor nivel de stock acumulado el año previo.

Para Schneider, estas cifras muestran que la estrategia de priorizar mercados internacionales está dando resultados, aunque advierte que se trata de un trabajo de mediano plazo. “No hay ningún producto que se venda sin promoción” afirmó, recalcando que posicionar una categoría como el pisco en mercados globales requiere presencia sostenida.

Foco en pequeños productores

El gerente general del gremio subrayó que el instrumento abre espacio especialmente a productores artesanales de las regiones de Coquimbo y Atacama, que sin este apoyo difícilmente podrían acceder a ferias y rondas de negocios internacionales. “Esto es una tremenda oportunidad para los pequeños productores”. En tanto, la agenda 2026 ya está asegurada y contempla participación en exposiciones y ferias en Europa y Estados Unidos, con presencia de distintas marcas y productores. Sin embargo, el debate está puesto en el Presupuesto 2027, año cuando la glosa deberá renovarse.

Desde el gremio enfatizan que más del 51% del valor del pisco corresponde a impuestos, por lo que plantean que parte de esa recaudación debiera traducirse en apoyo a la promoción internacional. “Debemos señalarles lo importante que es mantener ese respaldo, considerando además que más del 51% de la producción del pisco se paga en impuestos” sostuvo Schneider, quien adelantó que presentarán estos antecedentes a las nuevas autoridades de cara al Presupuesto 2027.

La inquietud es compartida por productores de menor tamaño. La gerente comercial de Pisquera Casa Juliá, Lucía González Juliá, advirtió que un eventual recorte afectaría principalmente a empresas familiares. “Para nosotros el apoyo público es muy importante, porque las empresas pequeñas aportamos mucho a la industria” afirmó.

En la misma línea, el presidente de la Cooperativa Control Pisquero, Mauricio Stay Urqueta, señaló: “Aquí no estamos hablando sólo de números, estamos hablando de cooperativas y pequeñas pisqueras que estamos unidas defendiendo una industria histórica de la Región de Coquimbo. El apoyo a la promoción internacional no puede depender de la contingencia presupuestaria; debe ser una política pública clara y sostenida en el tiempo. El pisco chileno no es sólo una bebida, es identidad, es denominación de origen y es trabajo para cientos de familias. El Estado tiene el deber de defender esta industria estratégica como política pública, porque competimos en mercados internacionales donde otros países invierten fuertemente en promoción”.

Con China liderando el crecimiento reciente y con alzas relevantes en Europa, la industria sostiene que los resultados en montos exportados y diversificación de destinos respaldan la continuidad del programa. El foco ahora está puesto en asegurar estabilidad presupuestaria para 2027 y evitar interrupciones en la estrategia de posicionamiento internacional.