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Ministro Iván Poduje: “Yo no voy a cambiar mi carácter, lo voy a canalizar distinto”

En su primera entrevista como ministro de Vivienda y Urbanismo. Poduje detalla cómo va a apurar la reconstrucción post incendios en Viña y en Biobío, tema en que considera que la anterior autoridad de la cartera no lo hizo bien. Explica también la idea que trabaja con el ministro de Hacienda para agilizar proyectos en suelos de uso urbano. Y mira, sin arrepentimientos, su pasado rol de tuitero francotirador. “En el puesto que estoy, yo no me puedo dar lujos como ser polemista”, reconoce.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 14 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

gobierno gabinete viviendas Chile Política Patricio De la Paz
<p>Ministro Iván Poduje: “Yo no voy a cambiar mi carácter, lo voy a canalizar distinto”</p>

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