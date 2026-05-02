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Las cuentas pendientes que sacudió la crisis del Segundo Piso de Kast

La sangría que devoró las energías de Palacio esta semana no solamente plantó la incógnita de cómo el Presidente resolverá -si es que lo hace- el precoz choque de poderes entre su viejo amigo, el jefe del Segundo Piso, y por otro lado el influyente líder Republicano Arturo Squella y el ala política de su gabinete, comenzando por el ministro del Interior. También revolvió afrentas y heridas que se remontan a la campaña y sacó a la luz la alianza férrea entre Irarrázaval y el ministro de Hacienda.

Por: Por Sebastián Minay

Publicado: Sábado 2 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Política José Antonio Kast gobierno La Moneda Jorge Quiroz
<p>Las cuentas pendientes que sacudió la crisis del Segundo Piso de Kast</p>

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