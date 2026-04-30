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El nuevo search fund que anda en busca de empresas chilenas

Dos españoles, uno ex Falabella y otro ex KPMG, acaban de levantar US$ 60 millones de inversionistas chilenos y fondos extranjeros, para crear el search fund Candelaria, un vehículo que busca empresas con facturaciones de entre US$ 10 y US$ 60 millones para comprar el control y expandir sus operaciones.

Por: Nicolás Durante

Publicado: Sábado 2 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Fondos de inversión PYME inversionistas Nicolás Durante
<p>El nuevo search fund que anda en busca de empresas chilenas</p>

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