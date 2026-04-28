Convertirlo "en el estadio más grande de Chile”: Playfly Sports liderará el programa comercial del nuevo estadio del Colo-Colo
La empresa estadounidense deberá buscar los derechos de nombre (naming rights) y desarrollar la parte comercial del proyecto para remodelar el Monumental.
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La primera piedra del anhelo por parte de los hinchas “albos”. Esta semana se oficializó una alianza entre el Club Deportivo Colo-Colo y la empresa americana Playfly Sports para llevar a cabo el programa comercial que buscará principalmente a la empresa que financiará el proyecto del nuevo estadio Monumental.
En un acuerdo por dos años, Playfly representará a Colo-Colo en consultoría de patrocinio, ventas de estadio, conectando al club con la red de marcas globales que tiene, creando alianzas estratégicas para el desarrollo del proyecto.
“Playfly Sports aplicará sus herramientas de valoración propias en colaboración comercial con el club y los arquitectos del estadio, para garantizar que el desarrollo de las instalaciones y las alianzas de marca mejoren la experiencia de los aficionados durante la renovación del Estadio Monumental de Colo-Colo, con capacidad para 60.000 espectadores, convirtiéndolo en el estadio más grande de Chile”, mencionaron desde la empresa con sede en Pensilvania.
El vicepresidente senior de Consulting and Valuation at Playfly Sports, Jessi Sánchez, destacó: “Nuestro objetivo es ayudar a Colo-Colo a convertir el Estadio Monumental en el estadio de fútbol más moderno de Chile y uno de los mejores recintos futbolísticos del mundo, capaz de albergar importantes competiciones internacionales”.
“Playfly cuenta con experiencia en algunos de los programas comerciales de estadios más importantes a nivel mundial y puede ayudarnos a desarrollar un programa comercial que esté a la altura de nuestras ambiciones. Estamos deseando trabajar con ellos para dar la bienvenida a cientos de miles de nuevos aficionados a nuestro estadio cada año”, mencionó el presidente de Colo-Colo, Aníbal Mosa.
¿Quién es Playfly Sports?
Es una empresa de marketing, medios y tecnología deportiva que ha ido creciendo durante los últimos años en Estados Unidos. Fue fundada en 2020 y cuenta con un amplio currículum como agente dentro de la industria deportiva del gigante americano.
Cumpliendo las mismas funciones que realizarán en nuestro país, Playfly fue encargada de encontrar el sponsor del estadio del Real Salt Lake de la MLS en Estados Unidos, el America First Field.
Además, tienen presencia en la liga de béisbol en EEUU, donde trabajan en activos de branding vinculados a los "naming rights" de indumentaria en equipos como Minnesota Twins y Cleveland Guardians, entre otros.
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