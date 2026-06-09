Latam presenta nuevo avión Embraer de menor capacidad para expandir su red aérea en Brasil

El grupo recibirá desde fines de 2026 sus primeros modelos E195-E2, con los que busca conectar mercados de demanda intermedia y fortalecer el tráfico hacia sus principales hubs internacionales.

Latam Airlines Brasil presentó este martes las primeras imágenes de su primer avión Embraer E195-E2 ya pintado en las instalaciones del fabricante brasileño en São José dos Campos, un hito que marca el avance de la incorporación de una nueva flota destinada a fortalecer la conectividad aérea en el gigante sudamericano.

La aeronave comenzará a integrarse a la operación de la compañía durante el cuarto trimestre de 2026 y forma parte de un pedido en firme por 24 aviones, valorizado en aproximadamente US$ 2.100 millones a precio de lista. El acuerdo también contempla opciones para adquirir otras 50 unidades.

El modelo E195-E2 se convertirá en una pieza clave dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía de bandera chilena en el mercado brasileño, especialmente en rutas de densidad media donde la compañía busca mejorar la eficiencia operacional, aumentar frecuencias y desarrollar nuevos mercados.

"Estamos haciendo que nuestra flota sea aún más versátil para explorar nuevos mercados, ampliar operaciones ya existentes y ajustar nuestra capacidad para llegar a más destinos de forma sostenible", señaló el CEO de Latam Airlines Brasil, Jerome Cadier.

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Mayor capilaridad

La llegada de estos aviones responde a la necesidad de adaptar la oferta de asientos a mercados con menor demanda que aquellas rutas operadas con aeronaves de mayor capacidad, permitiendo a la aerolínea expandir su presencia regional y alimentar sus principales centros de conexión.

Según explicó la compañía, el E195-E2 facilitará la integración de ciudades brasileñas a la red internacional del grupo, aprovechando la conectividad que Latam mantiene desde sus hubs hacia más de 90 destinos internacionales.

La incorporación de esta flota se produce en un contexto de expansión de la operación doméstica de la aerolínea en Brasil. Desde 2019, Latam ha aumentado su presencia de 44 a más de 60 aeropuertos dentro del país, alcanzando el mayor número de destinos domésticos de su historia.

La compañía ya inició los preparativos para la entrada en servicio del nuevo modelo. Durante abril contrató a más de 50 pilotos y copilotos que conformarán la primera generación de tripulantes dedicada exclusivamente al E195-E2, mientras que también comenzó la capacitación de pilotos que actualmente forman parte de la empresa.

Además, en mayo creó en Brasil un banco de talentos orientado a copilotos interesados en operar la nueva flota.