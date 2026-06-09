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Latam presenta nuevo avión Embraer de menor capacidad para expandir su red aérea en Brasil

El grupo recibirá desde fines de 2026 sus primeros modelos E195-E2, con los que busca conectar mercados de demanda intermedia y fortalecer el tráfico hacia sus principales hubs internacionales.

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Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 15:00 hrs.

Latam Brasil aviones Embraer
<p>Latam presenta nuevo avión Embraer de menor capacidad para expandir su red aérea en Brasil</p>

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