Latam presenta nuevo avión Embraer de menor capacidad para expandir su red aérea en Brasil
El grupo recibirá desde fines de 2026 sus primeros modelos E195-E2, con los que busca conectar mercados de demanda intermedia y fortalecer el tráfico hacia sus principales hubs internacionales.
Noticias destacadas
Latam Airlines Brasil presentó este martes las primeras imágenes de su primer avión Embraer E195-E2 ya pintado en las instalaciones del fabricante brasileño en São José dos Campos, un hito que marca el avance de la incorporación de una nueva flota destinada a fortalecer la conectividad aérea en el gigante sudamericano.
La aeronave comenzará a integrarse a la operación de la compañía durante el cuarto trimestre de 2026 y forma parte de un pedido en firme por 24 aviones, valorizado en aproximadamente US$ 2.100 millones a precio de lista. El acuerdo también contempla opciones para adquirir otras 50 unidades.
El modelo E195-E2 se convertirá en una pieza clave dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía de bandera chilena en el mercado brasileño, especialmente en rutas de densidad media donde la compañía busca mejorar la eficiencia operacional, aumentar frecuencias y desarrollar nuevos mercados.
"Estamos haciendo que nuestra flota sea aún más versátil para explorar nuevos mercados, ampliar operaciones ya existentes y ajustar nuestra capacidad para llegar a más destinos de forma sostenible", señaló el CEO de Latam Airlines Brasil, Jerome Cadier.
Mayor capilaridad
La llegada de estos aviones responde a la necesidad de adaptar la oferta de asientos a mercados con menor demanda que aquellas rutas operadas con aeronaves de mayor capacidad, permitiendo a la aerolínea expandir su presencia regional y alimentar sus principales centros de conexión.
Según explicó la compañía, el E195-E2 facilitará la integración de ciudades brasileñas a la red internacional del grupo, aprovechando la conectividad que Latam mantiene desde sus hubs hacia más de 90 destinos internacionales.
La incorporación de esta flota se produce en un contexto de expansión de la operación doméstica de la aerolínea en Brasil. Desde 2019, Latam ha aumentado su presencia de 44 a más de 60 aeropuertos dentro del país, alcanzando el mayor número de destinos domésticos de su historia.
La compañía ya inició los preparativos para la entrada en servicio del nuevo modelo. Durante abril contrató a más de 50 pilotos y copilotos que conformarán la primera generación de tripulantes dedicada exclusivamente al E195-E2, mientras que también comenzó la capacitación de pilotos que actualmente forman parte de la empresa.
Además, en mayo creó en Brasil un banco de talentos orientado a copilotos interesados en operar la nueva flota.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
No sólo es Santiago: la informalidad laboral gana terreno a lo largo de todo Chile
De acuerdo a un informe del OCEC UDP, en Antofagasta el empleo informal creció 11,3% anual frente a un avance de apenas 1,1% del formal. Una situación similar se registró en Coquimbo, donde el primero subió 17,5% y el segundo se mantuvo estancado.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete