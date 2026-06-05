Emprendedores plantean jornada reducida subsidiada y apoyo focalizado a la contratación

La Multigremial Nacional aseguró que este tipo de ayuda es más eficiente que el crédito tributario al empleo.

Dos mecanismos ya usados en Chile y con menor costo fiscal que el crédito al empleo impulsado por el gobierno son parte de la propuesta que la Multigremial Nacional hizo a la mesa de reactivación laboral liderada por David Bravo.

La iniciativa, que surge en un escenario marcado por un desempleo de 9,1% y más de 925 mil personas desocupadas, busca enfrentar el deterioro del mercado laboral mediante instrumentos focalizados en preservar y crear empleo.

La primera medida apunta a implementar de manera permanente un esquema de trabajo a jornada reducida, que permitiría a las empresas disminuir temporalmente las horas trabajadas en períodos de menor actividad económica, mientras el Estado compensa parte de los ingresos de los trabajadores.

Esta figura se inspira en experiencias aplicadas en países como Alemania y aprovecharía la infraestructura creada durante la pandemia a través de la Administradora de Fondos para la Cesantía (AFC).

El instrumento evitaría despidos ante shocks transitorios y tendría un costo fiscal de entre US$ 100 millones y US$ 300 millones anuales.

El segundo eje es un subsidio focalizado a la contratación de desempleados de larga duración y personas que acceden a su primer empleo formal.

A diferencia del crédito al empleo planteado por el Ejecutivo, el beneficio se concentraría en nuevos trabajadores. La idea sería que el foco fueran las MiPYME, estableciendo requisitos que eviten el reemplazo artificial de dotación.

El subsidio costaría entre US$ 200 millones y US$ 400 millones al año.

Ambas medidas se complementarían para preservar empleo en períodos de desaceleración e incentivar nuevos.