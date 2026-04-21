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“Ha manifestado su interés en aceptar la oferta”: Leonidas Vial prepara salida de Blanco y Negro en OPA de Aníbal Mosa
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Aníbal Mosa no se rinde para aumentar su control en ByN: lanza una nueva OPA y busca el control total del club

A una semana de la junta de accionistas, el actual presidente de la sociedad busca el control total de la concesionaria que encabeza el Club Deportivo Colo-Colo.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 10:45 hrs.

Acciones Negocios Blanco y negro Álvaro Santander Benitez
<p>Aníbal Mosa no se rinde para aumentar su control en ByN: lanza una nueva OPA y busca el control total del club</p>

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