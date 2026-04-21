Aníbal Mosa no se rinde para aumentar su control en ByN: lanza una nueva OPA y busca el control total del club
A una semana de la junta de accionistas, el actual presidente de la sociedad busca el control total de la concesionaria que encabeza el Club Deportivo Colo-Colo.
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A tres meses de anunciar la primera Oferta Pública de Adquisición (OPA), que la declaró exitosa pese a no consolidar su poder, Aníbal Mosa inició este martes un nuevo proceso para ser el accionista mayoritario de Blanco y Negro (ByN).
Esta mañana, Inversiones Panitao Limitada - sociedad ligada al empresario- informó en un boletín a la Bolsa de Santiago que Mosa ofreció comprar hasta 61.186.470 acciones de la serie B que emite Blanco y Negro, que representa un 61,1% del capital.
En esta nueva oferta, el actual presidente de ByN fijó un precio de $ 162 por cada acción, representando un aumento de $ 12 con la primera OPA realizada a inicios de año.
“En caso de resultar exitosa la Oferta, el Oferente pasará a ser controlador de la sociedad como titular, directa y/o indirectamente a través del FIP Parinacota, de más del 50,01% del total de acciones serie B emitidas por la sociedad”, mencionó en el boletín.
Un fallido primer intento
El 20 de enero el mismo fondo informaba el inicio de una OPA para comprar hasta 30 millones de acciones serie B de la sociedad, equivalentes al 30% del capital, en un precio de $ 150 por acción.
Luego de un mes publicada la oferta, el 23 de febrero Mosa concluía con éxito su OPA, pese a que no logró el control de la sociedad, subiendo un 2,75% su participación.
"El Oferente declara exitosa la oferta y acepta y adquiere para sí, la cantidad de 2.752.191 acciones serie B de Blanco y Negro”, informó la misma firma de Mosa que está ofertando por segunda vez.
La segunda OPA del año por parte de Mosa se extenderá por un plazo de 30 días corridos que empezarán a partir del 22 de abril, concluyendo el 22 de mayo a las 17:30 horas.
El anuncio de la nueva oferta es ad portas de la junta de accionistas de la sociedad, a realizarse el 29 de abril en el estadio Monumental.
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