Desvinculan a cinco ejecutivos de ENAP Magallanes tras incendio en gasoducto y sindicato advierte sobre efecto de recortes

A semanas del comienzo del invierno, la estatal confirmó la salida de altos cargos ligados a la planta afectada por la explosión e incendio en diciembre. El sindicato acusa que las responsabilidades apuntan a "decisiones financieras", mostrando preocupación por el plan de inversiones impulsado por Hacienda.

La tensión al interior de ENAP Magallanes ha escalado a las puertas del invierno ya que el pasado viernes 29 de mayo, la estatal oficializó la desvinculación de cinco profesionales con cargos directivos y de jefatura ligados a la operación de la planta Posesión

​La medida fue comunicada a través de un correo interno firmado por el gerente Rodrigo Bustamante y la gerenta de Personas, Paola Leiva. Entre los desvinculados se encuentran figuras clave para la operación energética de la región, como Óscar Oyarzún, gerente de Ingeniería, Operación y Mantenimiento, y Carlos García, gerente de Proyectos. A ellos se suman Juan Carlos Vargas, jefe del Departamento de Operaciones Planta, junto a Vanessa Nitor, jefa de Planta, y Hernán Villarroel, jefe de Operaciones Planta.

​Las funciones de estos cinco ejecutivos fueron asumidas de forma interina por profesionales internos de la compañía, sin un plazo definido para nombrar a los titulares definitivos

​El fantasma de Posesión

​El detonante de esta reestructuración se remonta a la madrugada del 18 de diciembre, cuando una violenta inflamación afectó el gasoducto de 18 pulgadas del bloque Posesión durante maniobras de mantenimiento. El incidente dejó a un operario herido y obligó a ENAP a cortar de inmediato el suministro a la gran industria (incluyendo a Methanex), para garantizar el abastecimiento residencial en Punta Arenas y Puerto Natales.

​Las salidas se han manejado bajo un estricto hermetismo institucional por parte de la estatal. A través de una declaración oficial, la compañía justificó la medida como parte de sus "procedimientos internos" y "definiciones que están dentro de las competencias de la empresa", separando la contingencia de la operatividad de la planta.

​No obstante, desde el Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes relacionan directamente estas desvinculaciones a los resultados de la investigación por el siniestro. Su presidenta, Graciela Vásquez, confirmó que estas salidas representan el cierre del ciclo respecto a las responsabilidades operacionales por lo ocurrido en Posesión, advirtiendo que no se debe focalizar la culpa solo en los eslabones operativos, sino en las decisiones de diseño e inversión.

Esta ola de despidos se suma a la desvinculación en marzo del gerente de Producción y Desarrollo, Jorge Ojeda.

​Sindicato: "No podemos funcionar en piloto automático"

​La situación mantiene en estado de alerta a los trabajadores. Vásquez fue enfática en señalar que los problemas radican también en la cúpula ejecutiva y no solo en la cadena operacional.

"Pedimos que las responsabilidades no descansen en las personas al final de la cadena operacional. Estos eventos rara vez obedecen a decisiones a nivel operativo; son problemas de diseño y toma de decisiones a nivel financiero. Que la seguridad dependa de los ajustes económicos es intratable para nosotros", afirmó la dirigenta.

​Vásquez transparentó una profunda inquietud respecto al rumbo financiero de la estatal, apuntando a la intención del Ministerio de Hacienda de aplicar un retiro de utilidades de 70% y revisar el plan de inversiones.

​Las principales advertencias del gremio se centran en tres ejes. En materia de infraestructura e inversión, se exige que Magallanes sea vista como una prioridad de inversión y no de recortes, dado el manejo de infraestructura crítica en condiciones climáticas extremas.

​Respecto a la incertidumbre operacional, la dirigencia advierte que la empresa no puede darse el lujo de transitar bajo un largo interinato: "No podemos estar funcionando todo el tiempo en piloto automático. Esto requiere liderazgo y decisiones oportunas para el abastecimiento energético de toda una región", señaló.

​Finalmente, en relación a la pérdida de "know-how", existe preocupación por la fuga de conocimiento y trayectoria ante los recientes despidos y el cambio generacional en la estatal.

​Vásquez llamó a la calma frente al abastecimiento de gas para este invierno, pero fue categórica en exigir a ENAP claridad en inversión y un fuerte refuerzo en seguridad operacional. "No se puede jugar con la vida de las personas", concluyó.