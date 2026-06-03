Desvinculan a cinco ejecutivos de ENAP Magallanes tras incendio en gasoducto y sindicato advierte sobre efecto de recortes
A semanas del comienzo del invierno, la estatal confirmó la salida de altos cargos ligados a la planta afectada por la explosión e incendio en diciembre. El sindicato acusa que las responsabilidades apuntan a "decisiones financieras", mostrando preocupación por el plan de inversiones impulsado por Hacienda.
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La tensión al interior de ENAP Magallanes ha escalado a las puertas del invierno ya que el pasado viernes 29 de mayo, la estatal oficializó la desvinculación de cinco profesionales con cargos directivos y de jefatura ligados a la operación de la planta Posesión
La medida fue comunicada a través de un correo interno firmado por el gerente Rodrigo Bustamante y la gerenta de Personas, Paola Leiva. Entre los desvinculados se encuentran figuras clave para la operación energética de la región, como Óscar Oyarzún, gerente de Ingeniería, Operación y Mantenimiento, y Carlos García, gerente de Proyectos. A ellos se suman Juan Carlos Vargas, jefe del Departamento de Operaciones Planta, junto a Vanessa Nitor, jefa de Planta, y Hernán Villarroel, jefe de Operaciones Planta.
Las funciones de estos cinco ejecutivos fueron asumidas de forma interina por profesionales internos de la compañía, sin un plazo definido para nombrar a los titulares definitivos
El fantasma de Posesión
El detonante de esta reestructuración se remonta a la madrugada del 18 de diciembre, cuando una violenta inflamación afectó el gasoducto de 18 pulgadas del bloque Posesión durante maniobras de mantenimiento. El incidente dejó a un operario herido y obligó a ENAP a cortar de inmediato el suministro a la gran industria (incluyendo a Methanex), para garantizar el abastecimiento residencial en Punta Arenas y Puerto Natales.
Las salidas se han manejado bajo un estricto hermetismo institucional por parte de la estatal. A través de una declaración oficial, la compañía justificó la medida como parte de sus "procedimientos internos" y "definiciones que están dentro de las competencias de la empresa", separando la contingencia de la operatividad de la planta.
No obstante, desde el Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes relacionan directamente estas desvinculaciones a los resultados de la investigación por el siniestro. Su presidenta, Graciela Vásquez, confirmó que estas salidas representan el cierre del ciclo respecto a las responsabilidades operacionales por lo ocurrido en Posesión, advirtiendo que no se debe focalizar la culpa solo en los eslabones operativos, sino en las decisiones de diseño e inversión.
Esta ola de despidos se suma a la desvinculación en marzo del gerente de Producción y Desarrollo, Jorge Ojeda.
Sindicato: "No podemos funcionar en piloto automático"
La situación mantiene en estado de alerta a los trabajadores. Vásquez fue enfática en señalar que los problemas radican también en la cúpula ejecutiva y no solo en la cadena operacional.
"Pedimos que las responsabilidades no descansen en las personas al final de la cadena operacional. Estos eventos rara vez obedecen a decisiones a nivel operativo; son problemas de diseño y toma de decisiones a nivel financiero. Que la seguridad dependa de los ajustes económicos es intratable para nosotros", afirmó la dirigenta.
Vásquez transparentó una profunda inquietud respecto al rumbo financiero de la estatal, apuntando a la intención del Ministerio de Hacienda de aplicar un retiro de utilidades de 70% y revisar el plan de inversiones.
Las principales advertencias del gremio se centran en tres ejes. En materia de infraestructura e inversión, se exige que Magallanes sea vista como una prioridad de inversión y no de recortes, dado el manejo de infraestructura crítica en condiciones climáticas extremas.
Respecto a la incertidumbre operacional, la dirigencia advierte que la empresa no puede darse el lujo de transitar bajo un largo interinato: "No podemos estar funcionando todo el tiempo en piloto automático. Esto requiere liderazgo y decisiones oportunas para el abastecimiento energético de toda una región", señaló.
Finalmente, en relación a la pérdida de "know-how", existe preocupación por la fuga de conocimiento y trayectoria ante los recientes despidos y el cambio generacional en la estatal.
Vásquez llamó a la calma frente al abastecimiento de gas para este invierno, pero fue categórica en exigir a ENAP claridad en inversión y un fuerte refuerzo en seguridad operacional. "No se puede jugar con la vida de las personas", concluyó.
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