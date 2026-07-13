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HIF Global renovó certificación de combustibles renovables, liderando la producción de e-Combustibles desde Magallanes

La planta ubicada en Punta Arenas revalidó por segunda vez el estándar ISCC EU, manteniéndose como la única planta fuera de la Unión Europea habilitada para la producción certificada de e-Metanol y la pionera a nivel global en e-Gasolina.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 13 de julio de 2026 a las 20:00 hrs.

combustible Energías Renovables Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>HIF Global renovó certificación de combustibles renovables, liderando la producción de e-Combustibles desde Magallanes</p>

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