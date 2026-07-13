HIF Global renovó certificación de combustibles renovables, liderando la producción de e-Combustibles desde Magallanes
La planta ubicada en Punta Arenas revalidó por segunda vez el estándar ISCC EU, manteniéndose como la única planta fuera de la Unión Europea habilitada para la producción certificada de e-Metanol y la pionera a nivel global en e-Gasolina.
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La planta de e-Combustibles HIF Haru Oni, que opera HIF Global en Punta Arenas, renovó su certificación ISCC EU, calificando su producción como Combustibles Renovables de Origen No Biológico (Rfnbo) bajo los estándares de la Directiva de Energías Renovables III (RED III).
La validación regulatoria, emitida por la alemana TÜV SÜD y reconocido por la Comisión Europea, certifica que 100% de la cadena de valor de la planta magallánica, posee viabilidad técnica en la producción de e-combustibles a escala comercial. El proceso auditado incluye desde la captura del dióxido de carbono reciclado y la producción de hidrógeno verde, hasta la síntesis final de e-metanol, e-gasolina y gas licuado sintético (e-LG).
“Reconocida por segunda vez bajo el esquema ISCC EU, esta certificación refleja nuestro cumplimiento continuo con los requisitos de la Unión Europea para la producción de Rfnbo", destacó el gerente comercial de HIF Global, Diego Fettweis.
La continuidad de esta certificación mantiene a la operación chilena con una ventaja competitiva respecto al mercado internacional, pues, según explicó el ejecutivo, “HIF Haru Oni sigue siendo la única planta fuera de la Unión Europea certificada para la producción de e-metanol Rfnbo y la primera del mundo certificada para la producción de e-gasolina Rfnbo”.
Con esta renovación, HIF Global, que actualmente mantiene la expansión de su portafolio con proyectos a gran escala en Texas, Uruguay y Australia, ratifica la capacidad de Chile para cumplir con los estándares de trazabilidad y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero exigidos por el bloque europeo, habilitando una solución directa para sectores industriales difíciles de electrificar.
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